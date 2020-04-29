سايفرتريس تطلق منتجًا جديدًا لمساعدة البنوك على القضاء على "النقاط العمياء"

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 12:58 صباحاً - في ٢٨ أبريل، أطلقت سايفرتريس أرمادا، وهو منتج مصمم للقضاء على النقاط العمياء الخطرة للعملات المشفرة للبنوك والمؤسسات المالية.

وعلى عكس المنتجات الأخرى من سايفرتريس والعديد من المنتجات المماثلة من قبل منافسيها، يركز أرمادا على البيانات خارج السلسلة بدلًا من البيانات على السلسلة. ويمكنه أن يعمل جنبًا إلى جنب مع أدوات المراقبة الحالية للبنوك:

"لتحديد المعاملات مع مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ضعف ممارسات اعرف عميلك أو الذين يعملون في شركات خدمات مالية غير مسجلة (MSBs)."

وحسبما جاء في البيان الصحفي فمع إصدار أرمادا، تهدف سايفرتريس إلى توفير:

"الرؤية الحرجة في النقاط العمياء الخطرة للعملات المشفرة حتى تعرف أن عمليات اعرف عميلك (KYC) يمكنها اكتشاف وتنفيذ العناية الواجبة على مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs)." Advertisements

التغطية الأكثر اكتمالًا

في تصريح لكوينتيليغراف، أكد جون جيفريز، كبير المحللين الماليين لدى سايفرتريس، أن شركته لديها البيانات الأكثر دقة:

"تتمتع سايفرتريس بتغطية إسناد البيانات الأكثر دقة التي تربط الكيانات في العالم الحقيقي بعناوين العملات المشفرة، مما يمكّن أرمادا من ربط البيانات المصرفية وعلامات الفواتير الوصفية بالكيانات، وهو ما يمثل اختلافًا كبيرًا عن المنافسين لأنه أمر بالغ الأهمية لمطابقة المعاملات".

ووفقًا للبيان الصحفي للشركة، يمكن لشركة أرمادا إجراء ممارسات اعرف عميلك لتحديد مزودي خدمة الأصول الافتراضية وشركات الخدمات المالية غير المسجلة، وتمكين "العناية الواجبة المحسنة لمدفوعات الأصول الافتراضية عالية المخاطر"، واكتشاف مخاطر الطرف المقابل المرتبطة بمئات من هذه الشركات. تحتوي قاعدة بيانات سايفرتريس على أكثر من ٥٠٠ شركة تشارك في معاملات الأصول الافتراضية.

وقد شرح جيفريز كيفية تعريف سايفرتريس "المدفوعات الافتراضية عالية المخاطر":