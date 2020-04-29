مع تطبيق اللوائح الجديدة، بيتميكس تُغلق خدمة اليابان

أعلنت بيتميكس، وهي واحدة من أكبر بورصات مشتقات العملات الرقمية في العالم، يوم ٢٨ أبريل أنها ستغلق الخدمات لسكان اليابان اعتبارًا من ١ مايو وسط لوائح يابانية جديدة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، قرر مجلس الوزراء الياباني في أمر مجلس الوزراء وضع لوائح بشأن أي معاملات مشتقات العملات المشفرة وتمويل الشراء. وأوضح الإشعار ما يلي:

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"هذه القيود هي استجابة للتعديلات التي أدخلت على قانون الأدوات المالية والبورصة اليابانية وقانون خدمات الدفع اليابانية اعتبارًا من ١ مايو ٢٠٢٠".

سوف يتأثر جميع التجار

سيتم تطبيق القيد على كل من المستخدمين اليابانيين الحاليين والذين يقومون بالتسجيل لأول مرة. لن يتمكن المتداولون اليابانيون من وضع أوامر على بيتميكس حتى إشعار آخر. وأوضح الإشعار ما يلي:

“لن يتمكن سكان اليابان من وضع أوامر من شأنها فتح صفقة جديدة أو زيادة الصفقة المفتوحة الحالية. ولكن لن تتأثر الصفقات المفتوحة وستستمر وفقًا لشروط العقد ذات الصلة".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، كان قانون خدمات الدفع وقانون الأدوات المالية والبورصات اثنين من التشريعات التي أقرها مجلس النواب الياباني العام الماضي. وسيتم تطبيق هذه التغييرات في اليوم الأول من الشهر المقبل.