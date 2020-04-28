شركات تكنولوجيا السجلات الموزعة المدعومة من سامسونغ تطلق مركز أبحاث بلوكتشين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:53 مساءً - أعلنت شركتا بلوكو وأيرغو، وهما شركتا بلوكتشين المدعومتان من قبل كل من سامسونغ وسيكويا كابيتال، عن إطلاق مركز أبحاث إقليمي يهدف إلى تعزيز تبني التقنيات المبتكرة عبر مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا (MEASEA) في ٢٧ أبريل.

وتسعى المؤسسة، مجموعة استخبارات التنفيذ (E٢٤P) إلى تعزيز الحوكمة "الذكية"، والسياحة وسلسلة التوريد والحلول المالية التي تعمل على تعزيز بلوكتشين إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI).

وتضم المجموعة حاليًا أيرغو وبلوكو، ومنصة توبوس للتحويلات المملوكة لشركة ويسترن يونيون، وعائلة آل نهيان في أبو ظبي - إحدى العائلات الحاكمة الست في الإمارات العربية المتحدة و "معهد أبحاث رائد في المملكة المتحدة والصين."

شركات تكنولوجيا السجلات الموزعة تطلق مركز أبحاث بلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا

تسعى المجموعة إلى تعزيز التطبيقات العملية لسلسلة بلوكتشين المدمجة بالذكاء الاصطناعي: "لتوليد الفرص الاقتصادية التي تحسن النتائج الاجتماعية، وتستغل نماذج الأعمال الجديدة، وتزيل أوجه القصور للحكومات والشركات الكبيرة."

ويؤكد البيان الصحفي للمنظمة أن "عددًا كبيرًا جدًا من المشاريع التي تتضمن بلوكتشين تقتصر على أفكار إثبات المفاهيم التي لا تقدم قيمة تجارية حقيقية"، مشددًا على رغبتها في تعزيز تطوير "حلول جاهزة للإنتاج تظهر نتائج تجارية فورية".

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وقد حددت المجموعة العديد من الإحاطات الحكومية القادمة في أبو ظبي وجدة والرياض.

الإمارات تقترب من نهاية استراتيجية تكنولوجيا السجلات الموزعة الطموحة

على مدى السنوات الأخيرة، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة إقليمية في تبني تقنية تكنولوجيا السجلات الموزعة، حيث أطلقت خطة استراتيجية بلوكتشين الإماراتية ٢٠٢١ في عام ٢٠١٨ - وهي خارطة طريق شاملة للهجرة بنسبة ٥٠٪ من جميع المعاملات الحكومية على منصات بلوكتشين بواسطة نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يوفر الإصلاح الشامل ٧٧ مليون ساعة عمل و٣ مليارات دولار في نفقات المعاملات ومعالجة الوثائق الملغاة، وأن يقلل عدد الوثائق التي تطبعها الحكومة بمقدار ٣٩٨ مليون دولار سنويًا.

وقد تبنت موانئ أبوظبي وسجل الأراضي بالفعل أطر بلوكتشين للوجستيات وتتبع تسجيل الملكية.