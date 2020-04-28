وزارة النقل الأمريكية تقوم بالتحقيق في الطائرات بدون طيار التي تعمل ببلوكشين

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:53 مساءً - أعلنت وزارة النقل الأمريكية مؤخرًا عن جهودها لزيادة تسخير بلوكتشين في عالم الطائرات بدون طيار.

حيث قالت الوكالة الحكومية في تقرير ١٥ أبريل، "إن تقنية بلوكتشين يجري النظر فيها لتقديم إطار يمكن استخدامه من قبل أصحاب المصلحة في صناعة الطائرات بدون طيار التجارية"، مشيرة إلى الفوائد في مجالات مثل الأمن، وإدارة الهوية، وإدارة النزاعات، وتصريح الطيران وإدارة الحركة الجوية.

الطائرات بدون طيار تمتلك إمكانات هائلة

أدرجت وزارة النقل الأمريكية عددًا من حالات الاستخدام للطائرات بدون طيار، والمعروفة أيضًا باسم الدرونز، أو UASs. فمن الولادات الطبية إلى قدرات الضربات العسكرية، يمكن تشغيل هذه الروبوتات الجوية الآلية بمفردها، أو من خلال التدخل البشري عن بعد.

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وذكر التقرير بالتفصيل "عدد وتنوع أنظمة الطائرات بدون طيار والعمليات المتنوعة التي تشارك فيها أو يُتوقع أن تشارك فيها قريبًا في جعل هذه الطائرات مناسبة بشكل خاص للثقة والتكامل التشغيلي الذي توفره بلوكتشين".

بلوكتشين تزيد الثقة والتتبع

ومع ذلك، تحمل الطائرات بدون طيار عنصرًا من المسؤولية، حيث لا يوجد أحد على متن هذه الأجهزة الصغيرة لضمان عملياتها. وقال التقرير "إن بلوكتشين يمكن أن تضيف الثقة باستخدام السياسات والبروتوكولات"، مشيرًا إلى سرب من المناطق المحتملة التي قد يجلب فيها بلوكتشين المزيد من الأمان، بما في ذلك اتصالات الطائرات، وتتبع وبروتوكول المنطقة المزدحمة على سبيل المثال لا الحصر.

كما قال التقرير إنه "تم استخدام بلوكتشين بالفعل لمعالجة بعض مشكلات الثقة والنزاهة في أنظمة الطائرات بدون طيار". نظرًا لأن السلطات يمكنها بالفعل النظر في الحوادث السابقة المتعلقة بالطائرات بدون طيار بعد حقيقة استخدام مسجلات بيانات الرحلة، فإن إضافة بلوكتشين إلى المعادلة يجعل هذه البيانات أكثر فعالية وفائدة.