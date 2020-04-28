تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:53 مساءً - قدم المسؤولون الصينيون من مدينة يان في سيتشوان دعمًا لاستخدام الطاقة الكهرومائية المنتجة محليًا لعمليات تعدين العملات المشفرة.
وفي ٢٠ أبريل، أعلن مكتب الاقتصاد والمعلومات للبلدية ولجنة التنمية والإصلاح البلدي في يان عن بيان رأي حول تنفيذ التعدين المحلي للعملات الرقمية. وتشجع الوثيقة على استهلاك الكهرباء المولدة للطاقة المائية لعمليات التعدين.
وقد ذكرت الوثيقة أن البلدية سوف تبني "منطقة عرض استهلاك الطاقة الكهرومائية" و "منطقة تجمع صناعة البيانات الضخمة". حيث يعتقد المسؤولون أن المقاطعة ستجذب بالتالي الاستثمار والتطوير في شركات بلوكتشين.
تعدين العملات المشفرة في الصين
من المعروف أن الصين لاعب رئيسي في صناعة تعدين العملات المشفرة. ووفقًا لتقرير صدر في نهاية عام ٢٠١٩، كان القائمون بتعدين بيتكوين الصينيون في ذلك الوقت مسؤولين عما يصل إلى ٦٦٪ من معدل التجزئة العالمي و٥٤٪ قادمون من مقاطعة سيتشوان.
وقد بدأت الصين - حتى بعد أن أصاب جائحة فيروس كورونا البلاد - مؤخرًا في خسارة حصة في مجال تعدين العملات المشفرة. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، قرر بايت - وهو أكبر تجمع تعدين بيتكوين صيني سابق - ترك أعمال تعدين بيتكوين.
علاوة على ذلك، فإن الأجهزة القديمة قد أثرت أيضًا على شركات التعدين المحلية، حيث ذكرت المنشور الصيني سكيوريتيز ديلي مؤخرًا أن أكثر من ٤٠ عملية تعدين اضطرت إلى إيقاف نشاطها بسبب حقيقة أن أجهزة تعدين أنتمينر إس٩ لبيتكوين برقائق أسيك لم يعد مربحًا للعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر المسؤولون الصينيون يدعمون تعدين العملات المشفرة بالطاقة المتجددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.