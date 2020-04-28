الهيئة التنظيمية للعملات المشفرة بنيويورك تُضيف محقق سيلك رود كمستشار عام

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 09:57 مساءً - يوم ٢٨ أبريل، أعلنت إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية (NYSDFS) أنها ستضيف محقق سيلك رود السابق كمستشار عام.

وينظم القسم الخدمات والمنتجات المالية، والتي تشمل الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة. وهو يمنح نوعين من التراخيص التي تسعى إليها العديد من شركات العملات المشفرة - ترخيص تحويل الأموال وبيتلايسنس.

الخبرة السابقة: سيلك رود والعملات المشفرة وFIFA

يقتبس الإعلان عن المشرفة على الخدمات المالية ليندا أ. لاكويل عن إنجازات المستشار العام الجديد ريتشارد ويبر في الماضي:

“يقدم ريتش النزاهة والفطنة القانونية والخبرة الإدارية التي لا جدال فيها إلى DFS. وستكون خبرته القيادية الواسعة وعمق المعرفة القانونية أمرًا حيويًا في مساعدة الدولة على الخروج بشكل أقوى وأكثر أمانًا من هذه الأزمة غير المسبوقة". Advertisements

كما يشير الإعلان أيضًا إلى خبرته السابقة في خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ودوره في بعض تحقيقاته البارزة بما في ذلك سيلك رود:

"في مصلحة الضرائب، قاد السيد ويبر فريقًا من أكثر من ٣٥٠٠، حيث أدار التحقيقات المعقدة في الجرائم المالية التي تنطوي على غسيل الأموال والضرائب والتهرب من العقوبات، السيبرانية والعملات المشفرة والرشوة / الفساد الأجنبي والاحتيال وتمويل الإرهاب. كذلك أشرف السيد ويبر وأجرى تحقيقات ومحاكمات مهمة تتعلق بغسل الأموال والتهرب من العقوبات ضد المؤسسات المالية وقاد التحقيقات البارزة في FIFA وسيلك رود وكان مسؤولًا عن مصادرة أكثر من ١٥ مليار دولار من العقوبات الجنائية".

تاريخ سيلك رود

كان سيلك رود عبارة عن سوق مظلمة تديرها روس أولبريخت التي أسقطها مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام ٢٠١٣. أولبريخت يقضي حاليًا حكمين بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى ٤٠ عامًا لتورطه.

وليس من الواضح إذا ما تم تقديم ويبر على وجه التحديد لخبرته في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى قضية سيلك رود، كان جزءًا من التحقيقات البارزة الأخرى مثل الفساد في FIFA، وعمل سابقًا مع يو بي إس ودويتشه بنك.