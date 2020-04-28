منصة ماتريكسبورت المدعومة من بيتماين تمكّن المستخدمين من شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:01 مساءً - تعاونت منصة ماتريكسبورت للخدمات المالية التابعة لبيتماين مع سيمبلكس، وهي شركة لمعالجة المدفوعات مرخصة من الاتحاد الأوروبي، للسماح للمستخدمين بشراء مجموعة محددة من العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم.

يمكن لمستخدمي ماتريكسبورت شراء سبع عملات رقمية بأكثر العملات الورقية شيوعًا

كجزء من الشراكة مع سيمبلكس، أصبح بإمكان مستخدمي ماتريكسبورت من جميع أنحاء العالم شراء سبعة عملات مشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل (XRP) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) وداش وتيثر (USDT) عبر فيزا أو ماستركارد باستخدام موقع المنصة أو تطبيق الهاتف المحمول، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف.

وهناك أكثر من ٢٠ عملة معتمدة مدعومة يمكن استخدامها لشراء العملات الرقمية، حسبما يقرأ الإعلان، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والروبل الروسي والجنيه البريطاني والين الياباني.

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المنتجات الاستثمارية أصبحت أسهل في الاستخدام الآن

تسهل الشراكة الجديدة استخدام منتجات ماتريكسبورت المالية مثل Dual Currency-USD، وهو إعداد استثماري يدعم المدفوعات المستقرة التي تتم بعملة تيثر ويو إس دي كوين (USDC)، حيث قال جون جي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكسبورت، وهو أيضًا أحد المؤسسين لعملاق التعدين الصيني بيتميان مع جيهان وو:

"Dual Currency-USD هي واحدة من منتجاتنا الأكثر شعبية حيث يمكن للناس الاستثمار في USDT/USDC وكسب عوائد أعلى بكثير مما يمكنهم الحصول عليه من الودائع المصرفية ومعظم الأموال. وفي السابق، كان على مستخدمينا شراء USDT/USDC في مكان آخر ونقلها إلى منصتنا. وقد عمل دعم سيمبلكس على تسهيل العملية بشكل كبير، جاعلًا من هذه العائدات الجذابة في متناول يدك".

جميع عمليات شراء بطاقات الائتمان آمنة بنسبة ١٠٠٪

يُضمن لمستخدمي ماتريكسبورت "أعلى درجة ممكنة من الأمان عن الشراء ببطاقات الائتمان"، وفقًا للبيان الصحفي، حيث يبدو أن جميع التجار يحصلون على تعويض كامل من قبل سيمبلكس في حالة رد المبالغ المدفوعة. وبالنسبة للرسوم، تتقاضى سيمبلكس ٣,٥٪ من قيمة المعاملة، حسبما قال ممثل الشركة لكوينتيليغراف.