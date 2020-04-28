شراكات تيلوس تجلب ميزات بلوكتشين للألعاب على يونيتي وستيم

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:01 مساءً - أعلنت ثاني أكبر سلسلة بلوكتشين، تيلوس، عن شراكات مع ثلاث شركات ألعاب في ٢٨ أبريل، مما جلب ميزات بلوكتشين إلى الألعاب على منصات يونيتي وستيم.

وستشهد شراكة تيلوس مع بلوك باستردز استضافة الشبكة لمنصة كودو القادمة للشركة، جنبًا إلى جنب مع توفير التسويق والدعم الفني.

كودو هي آلية للمكافأة تستند إلى توكن تدور حول إثبات اللعب ويمكن دمجها في أي لعبة تم إنشاؤها باستخدام منصة يونيتي. ويمكن مكافأة المستخدمين على تحقيق أهداف معينة، أو لمجرد قضاء ساعات في اللعب.

ووفقًا لأرقام يونيتي الخاصة، قام أكثر من ٣,٣ مليارات جهاز بتشغيل ألعاب مبنية على المنصة في العام الماضي، لذلك يمكن لكودو أن ترى جمهورًا كبيرًا معرضًا لمكافآت العملات الرقمية.

كما تسمح المنصة للمطورين بالتركيز على تجربة اللعب، وإضافة مكافآت العملة المشفرة دون الحاجة إلى خبرة بلوكتشين سابقة. ووفقًا لمدير شركة بلوكباستردس جواو أبرانتس:

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"في الألعاب التقليدية، رأينا أن أنظمة الائتمان داخل اللعبة تميل إلى تحقيق أكبر قدر من المال، والآن يمكننا تقديم هذه التجربة نفسها على السلسلة مع كودو، التي تعمل على شبكة تيلوس".

فارم غيم وإيريا X تضيفان عنصرًا تنافسيًا

الشركتان الأخريان اللتان أعلنتهما تيلوس هما مع فارم غيم وإيريا إكس.

حيث تتيح منصة فارم غيم المراهنة على ألعاب مثل كاونتر سترايك ودوتا ٢ وغيرها على خدمة ستيم. كما يمكن للجهات الراعية أيضًا إنشاء مباريات منافسة عبر الإنترنت من خلال تقديم توكنات تيلوس (TLOS) كجوائز.

واعتبارًا من عام ٢٠١٩، دعمت منصة ستيم أكثر من ٣٤٠٠٠ لعبة وأكثر من ٩٥ مليون مستخدم نشط شهريًا.