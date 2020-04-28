شركة سينس تايم الناشئة للذكاء الاصطناعي المدعومة من على بابا ستساعد  الصين على التعامل مع اليوان الرقمي

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:01 مساءً - مع تقدم الصين في مشاريع بلوكتشين وسط أزمة كوفيد-١٩، استغلت الحكومة شراكة تقنية أخرى لمواصلة تطوير اليوان الرقمي في الصين.

حيث دخلت شركة سينس تايم، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي المحلي، في شراكة مع معهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي لتوفير خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي وسط التجارب المبلغ عنها بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

سينس تايم ستقوم بتسريع تقدم الذكاء الاصطناعي في هيئة مشتركة مع بنك الصين الشعبي

أفادت وكالة الأنباء المحلية "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" يوم ٢٧ أبريل أن شركة سينس تايم، التي يُزعم أنها أعلى شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم بقيمة تزيد عن ٧,٥ مليارات دولار، ستعمل مع بنك الصين الشعبي لتحسين السيطرة على المخاطر والقدرات التشغيلية عبر المؤسسات المالية. وتايم سينس مدعومة من عملاق التجارة علي بابا الذي قاد تمويل سينس تايم بمبلغ ٦٠٠ مليون دولار في ٢٠١٨.

ووفقًا لبيان صادر يوم ٢٧ أبريل عن سينس تايم، ستنشئ شركة ناشئة مقرها هونغ كونغ ومعهد أبحاث العملات الرقمية قسمًا بحثيًا مشتركًا لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في التمويل:

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"سيعمل الطرفان بشكل مشترك على إنشاء هيئة بحث وابتكار، واتخاذ سيناريوهات التطبيق، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التمويل، وتسريع تقدم أبحاث الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المجال المالي".

الصين تسرّع مشاريع بلوكتشين واليوان الرقمي وسط أزمة كوفيد-١٩

تأتي الشراكة الأخيرة وسط تسريع الحكومة الصينية على ما يبدو لمبادراتها المتعلقة ببلوكتشين والعملات المشفرة.

ويقال أن اليوان الرقمي الصيني يتم تجربته عبر أربع مدن، هي شنتزن، وشيونغان، وتشنغدو، وسوتشو. كما أفادت تقارير أن عمالقة صناعة الأغذية الأمريكية ستاربكس وماكدونالدز يدعمان مدفوعات اليوان الرقمية في شيونغان، أحد مواقع البرامج التجريبية الأربعة. ووفقًا للتقارير المحلية، من المقرر بدء إطلاق اليوان الرقمي الصيني في مايو ٢٠٢٠.