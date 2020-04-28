دي فورس ترد أموال المستخدمين بعد استرداد الأصول من اختراق سرق ٢٥ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:01 مساءً - بحسب ما ورد ردت منصة بروتوكول التمويل اللامركزي دي فورس أموال جميع المستخدمين الذين تأثروا في الاختراق الذي تم فيه سرقة ٢٥ مليون دولار أخيرًا.

ووفقًا لتغريدة في ٢٧ أبريل، "تم توزيع أكثر من ٩٠٪ من الأصول على المستخدمين في أقل من ٢٤ ساعة، وتم الوصول إلى ١٠٠٪ من المستخدمين".

في ١٩ أبريل، تمكن أحد المتسللين من اختراق دي فورس واستنزاف ما يقرب من ٩٩,٥٪ من الأموال المقفلة في فترة ثلاث ساعات. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق، استخدم المخترق ثغرة معروفة في معيار التوكن ERC-٧٧٧ يسمى هجوم إعادة الدخول من خلال استهداف عملة imBTC المستقرة.

وبعد ثلاثة أيام من الاختراق، في ٢١ أبريل، أعاد المخترق الأموال إلى دي فورس بعد الكشف عن هويته عن طريق الخطأ أثناء تحويل الأموال.

ويأتي توزيع الأموال بعد إصدار "خطة إعادة توزيع الأصول" التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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تخطيط ومعالجة استرداد الأموال وسط انتقادات متزايدة

حتى بعد استرداد الأموال، لا تزال دي فورس هدفًا للنقد من مجتمع بلوكتشين والعملات المشفرة - خاصةً لأن دي فورس يعتبرها الكثيرون بمثابة "نسخة" من منصة تمويل لامركزي أخرى مماثلة، كومباوند.

وللتعبير عن رأيه بشأن اختراق دي فورس، كتب الرئيس التنفيذي لمشروع التمويل اللامركزي متعدد المنصات، كافا لابز، براين كير:

"لقد قام فريق دي فورس بنسخ التعليمات البرمجية التي لم يفهموها من كومباوند، وقاموا بنشرها بشكل غير قانوني على أنها خاصة بهم أثناء تغيير أجزاء قليلة دون إدراك المشكلات الأمنية، ثم قاموا بتسويقها بشكل كبير للعالم دون إجراء عمليات تدقيق أساسية جدًا."

وأضاف كير: "إن الخطأ يقع على فريق دي فورس والمستخدمين، ففريق دي فورس لم يفهم ما يفعله وقام بتسويق منتج غير آمن".