بنك الصين يوسع اختبارات تنظيم التكنولوجيا المالية الجديدة إلى ست مدن أخرى

تام شمس - الثلاثاء 28 أبريل 2020 12:58 صباحاً - أطلق بنك الصين أول مشروع تجريبي تنظيمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في بكين العام الماضي. وقد أعلن البنك عن خطط لتوسيع مشاريعه التنظيمية التجريبية في ست مدن ومناطق أخرى يوم ٢٧ أبريل.

ويخطط البنك للقيام بمشاريع تجريبية في شانغهاي وتشونغتشينغ وشنتشن وهيبي شيونغان الجديدة وهانغتشو وسوتشو. وفي نهاية المطاف، يهدف إلى تحسين الخدمات المالية بشكل عام للاقتصاد الحقيقي.

كما يعتقد البنك أن مشاريع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية بموجب اللوائح ستستمر في حماية حقوق المستهلك. وفي الوقت نفسه، ستساعد أيضًا المؤسسات الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر على اجتياز صعوبات التمويل خلال الجائحة. وقال البنك في إعلانه:

"نحن نهدف إلى وسط الجائحة ومساعدة الشركات على استئناف العمل والإنتاج." Advertisements

تنظيم التكنولوجيا هو جزء من الخطة الرئيسية في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية الصينية

أصدر البنك مخطط "خطة تطوير التكنولوجيا المالية (٢٠١٩-٢٠٢١)" مباشرة بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في أواخر العام الماضي. وقد كشف عن إيديولوجية التوجيه والمبادئ الأساسية وأهداف التنمية والمهمات الرئيسية وآليات الضمان "لعمل التكنولوجيا المالية على مدار ثلاث سنوات.

ووفقًا للمخطط التفصيلي، فإن قوة التسجيل في مجال التكنولوجيا المالية، والبحث في النشر، وتحسين نظام القواعد الباسكية من أجل التسجيل هي إحدى المهام الرئيسية التي يتعين على البنك تحقيقها خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه: