حكومة بوغوتا تُطلق دورات بلوكتشين عبر الإنترنت مجانًا

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 11:58 مساءً - في ٢٧ أبريل، أطلقت عاصمة كولومبيا سلسلة من الدورات التدريبية المجانية على الإنترنت التي تغطي مجموعة واسعة من المحتوى حول التقنيات الجديدة، بما في ذلك بلوكتشين.

ويتطلع برنامج "Bogotá Aprende TIC"، الذي يرعاه مكتب عمدة بوغوتا، إلى تعزيز الابتكار وتطوير مسار لمستقبل التقنيات الجديدة في المدينة.

وتغطي المحتويات مواضيع مثل الحوسبة السحابية وتجربة غامرة وبيانات كبيرة وذكاء اصطناعي، وهندسة تعتمد على الأحداث وإنترنت الأشياء واقتصاد الأعمال الحرة وبلوكتشين.

محتويات دورة بلوكتشين

ستناقش دورة بلوكتشين في مستواها الأساسي معناها ومزاياها وعيوبها، والمجالات التي تمارس فيها بقوة أكبر، ودخولها إلى السوق المالية، واستخدام بيتكوين (BTC) في مجال العملات المشفرة، والتأثيرات على التحول العمليات في شركات الصناعة الرقمية.

وخلال المستوى المتوسط، سيتعرف الطلاب على تشغيل وتطبيق بلوكتشين بعمق أكبر، مع فهم أن "لديها إمكانات لا تزال غير مكتشفة"، كما هو مفصل من قبل عمدة بوغوتا.

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وتستمر الدورة أربعة أسابيع وليس لها موعد نهائي للتسجيل لأنها ستبقى على الإنترنت إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من أن المبادرة تستهدف الأشخاص المقيمين في بوغوتا، الذين تزيد أعمارهم عن ١٤ عامًا، يمكن للمستخدمين التسجيل في الدورة التدريبية من أي مكان في العالم، لأنها افتراضية تمامًا.

وبالاستفادة من ظروف جائحة كوفيد-١٩، ستعقد غرفة تجارة بوغوتا أيضًا ندوة عبر الإنترنت مجانية حول "تحديات وفرص التكنولوجيا المالية" يوم الثلاثاء ٢٨ أبريل، الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بالتوقيت المحلي (١٥ بتوقيت غرينتش).

وستعقد الندوة عبر الإنترنت مؤتمرًا في الموقع، ولكن تمت إعادة جدولتها كاجتماع عبر الإنترنت لأنه لا يمكن عقد الأحداث الضخمة في البلاد حتى الآن.