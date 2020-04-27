شرطة كوريا الجنوبية تتبع ٤٠ شخصًا وراء مدفوعات العملات المشفرة في العصابة الإباحية للأطفال

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 11:58 مساءً - تمكنت سلطات كوريا الجنوبية من تتبع بصمات الأصابع الرقمية لما لا يقل عن ٤٠ شخصًا يشتبه في أنهم دفعوا باستخدام العملات الرقمية للوصول إلى مقاطع فيديو للاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين في سياق قضية "Nth Room".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المحلية يونهاب نيوز في ٢٧ أبريل، أدت الغارة على ٢٠ من أكبر بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية إلى الحصول على معلومات استخدمتها الشرطة للعثور على المستخدمين، وبالتالي وضع سابقة للتحقيقات في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلد.

إرسال المدفوعات إلى العقل المدبر لـ Nth Room

أوردت يونهاب أيضًا قصة رجل قيد التحقيق، من سكان منطقة يونهدونغبو في سيول، والذي زُعم أنه انتحر بعد الكشف عن هويته في الصحافة..

ولم يتم العثور على أي دليل ملموس على اتصاله المباشر بقضية Nth Room، وفقًا للشرطة، بعد إجراء استفسارات على هاتفه المحمول.

Advertisements

ومع ذلك، تمكنت السلطات المحلية من إثبات أن المشتبه به كان سيرسل مدفوعات العملات المشفرة إلى محفظة يفترض أنها تنتمي إلى تشو جو بين، العقل المدبر وراء الحلقة الإباحية للأطفال.

تفاصيل الدخل الإجرامي لتشو جو بين "سيتم فهمها إلى حدٍ ما"

مع النتائج التي تم الحصول عليها، تعتقد السلطات أنها ستتمكن قريبًا من حساب الدخل الذي تلقته تشو من الأشخاص الذين دفعوا مقابل الوصول إلى مقاطع فيديو اغتصاب الأطفال من خلال محادثات تيليغرام.

ووفقًا لبيانات الشرطة، أرسل ما يقدر بنحو ٢٦٠٠٠ شخص المدفوعات المتعلقة بقضية Nth Room.