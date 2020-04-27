مشروع إنكوغنيتو سيوفر للتمويل اللامركزي من إيثريوم خصوصية تشبه مونيرو

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 11:58 مساءً - إنكوغنيتو هو مشروع جديد للخصوصية والتشغيل البيني يسعى إلى إخفاء هوية التوكنات لكل بلوكتشين أخرى. وكجزء من هذا الهدف، تطلق إصدارات خاصة من منصات التمويل اللامركزية الرائدة في إيثريوم (ETH).

وقد تم إعلان مبادرة بيكايبر في ٢٤ أبريل، وهي الجزء الأول من مبادرة إنكوغنيتو لجعل التمويل اللامركزي خاصًا. بدأ بيكايبر، الذي تم وضع نظريته لأول مرة في أكتوبر، اختبارًا واسع النطاق في ٢٤ أبريل. ويخطط الفريق لإصدار هذا إلى شبكة إنكوغنيتو في ٧ مايو.

كيف يعمل؟

إنكوغنيتو هو بلوكتشين مستقل يركز على المعاملات الخاصة. وتعتمد تقنية الخصوصية الخاصة بها على نفس التقنيات التي تستخدمها مونيرو (XMR)، بما في ذلك التواقيع الحلقية وعناوين التخفي والمعاملات السرية.

وعلى عكس مونيرو، يركز إنكوغنيتو على إمكانية التشغيل التفاعلي مع سلاسل بلوكتشين الأخرى ويدعم الرموز الخاصة. وحسبما أخبر أندري بوغيفسكي، قائد النظام البيئي في إنكوغنيتو، لكوينتيليغراف، أن هدف المشروع هو إنشاء سد جانبي عالمي لسلاسل بلوكتشين العامة للاستفادة من ميزات الخصوصية.

وشدد بوغيفسكي على أنه في حين أن إنكوغنيتو لا يدعم العقود الذكية الكاملة، إلا أنه لا يزال يسمح بإنشاء التوكنات ومجموعة محدودة من تعليمات البرمجة النصية. وهذه كافية لإنشاء جسور غير موثوق بها مع منصات العقود الذكية الأخرى.

كما تستخدم منصة بيكايبر عقد إنكوغنيتو الذكي للحماية للتفاعل مع بورصة كايبر اللامركزية على الشبكة الرئيسية. ويتعامل المستخدمون مع بي إيثريوم، وهو تون خاص لبدء معاملة مع بيكايبر. ويقرأ عقد "وسيط" إنكوغنيتو على إيثريوم هذه البيانات ويبدأ معاملة إيثريوم على كايبر باستخدام مجموعة مشتركة من شبكة إيثريوم العامة.

وبشكل أساسي، يعمل إنكوغنيتو بمثابة وكيل غير موثوق به لتعليمات التداول الخاصة، مما يسمح للشخص بمبادلة إيثريوم مقابل عملة داي المستقرة دون التفاعل مباشرة مع بلوكتشين لإيثريوم.

وتتضمن خريطة طريق التصفح المتخفي أيضًا عمليات التكامل مع زيروإكس ويوني سواب ومنصة الإقراض المركبة، والتي سيتم الانتهاء منها جميعًا قبل يوليو ٢٠٢٠.

مشروع لا يزال في بدايته ولكنه مكتمل بشكل مدهش

في حين أن تكامل التمويل اللامركزي هو آخر تحديث لإنكوغنيتو، حقق المشروع العديد من المعالم منذ إطلاق شبكته الرئيسية في ٣١ أكتوبر ٢٠١٩. ويوفر المشروع اليوم طريقة وظيفية لحماية إيثريوم و بيتكوين (BTC) وUSDT وداي وBAT وZIL وعدة توكنات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام، مثل أي بلوكتشين يتمتع بخصوصية الاشتراك، يحتاج إلى استخدامه بعناية عند "خلط" الأموال.

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ويمكن الوصول إلى معظم الميزات من خلال محفظة إنكوغنيتو التي تتمحور حول الهاتف المحمول، وهي متاحة لكل من iOS وأندرويد. وتتضمن المحفظة ميزات مخصصة مثل البورصة اللامركزية لإنكوغنيتو، وخدمات التكديس وحماية التوكنات.

هناك توكن خاص يسمى PRV، الغرض الأساسي منه هو استخدام رسوم المعاملات. ولكن يمكن أيضًا دفع الرسوم باستخدام التوكن المستخدم في المعاملة. وقد تم ذلك للحفاظ على سهولة الاستخدام، مع قول بوغيفسكي:

"نحن لا نحاول بناء عملة خصوصية جديدة. لا أحد يحتاج إلى مونيرو جديد أو زي كاش جديد "

ابتكارات فريدة لا تتعلق بالخصوصية

يتم استخدام PRV كمكافأة كتلة للمصادقين، حيث يستخدم إنكوغنيتو نموذج إثبات الحصة (PoS). وعلى عكس العديد من بلوكشين القائمة عل إثبات الحصة الأخرى، فإنه لا يعمل على عرض عملة أولية أو توزيع واسع النطاق كآلية لنشر التوكن. وفي حين أن هناك "تعدين تمهيدي" أولي بقيمة ٥ ملايين PRV مخصص للتطوير والفريق، فمن المتوقع إنشاء ٩٥ مليون أخرى كمكافآت كبيرة.

ويشكل هذا مشكلة للتوزيع، حيث أن نموذج إثبات الحصة النقي سيجعل الفريق يمتلك ما يقرب من ١٠٠ ٪ من العرض.

ولإصلاح ذلك، استخدم إنكوغنيتو حلًا مبتكرًا حيث يمكن للجهات المعنية اقتراض ١٧٥٠ PRV (حوالي ٧٠٠ دولار) كحصتها والحصول على جزء من المكافآت من هذا القرض. ولا يمكن تنفيذ التكديس حاليًا إلا على أجهزة العقدة المخصصة، والتي تحاكي شراء جهاز التعدين.

وبالتالي فإن النظام "مجهز" للعمل مثل نظام إثبات العمل للتوزيع الأولي، مع شرح بوغيفسكي:

"الموضوع هنا هو أن كل عقدة في الشبكة لها نفس القوة. لذا لا توجد طريقة لوضع المزيد من التوكنات، ولديك المزيد من التكديس".

وقد اقترح المشروع أيضًا حلًا مبتكرًا لمشكلة الجسر غير الموثوق به في بيتكوين: الأوصياء اللامركزيون. وعلى عكس أنظمة جسر الحفظ المستخدمة حاليًا لعملة بيتكوين المميزة، سيستخدم جسر إنكوغنيتو نظامًا قائمًا على الحوافز الاقتصادية والقطع الجانبي - على غرار ميكرداو - لإضفاء اللامركزية على الحفظ.

وبالتالي يبدو أن هذا المشروع الصغير قد حل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العملات المشفرة دون المساومة على اللامركزية.