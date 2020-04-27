تطبيقات ترون اللامركزية تصل إلى متجر تطبيقات سامسونغ

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 09:55 مساءً - أعلن مشروع ترون (TRX) يوم ٢٧ أبريل أن التطبيقات المبنية على بلوكتشين ستظهر في سامسونغ غالاكسي ستور.

حيث سيرى مالكو هواتف سامسونغ الذكية في بلدان معينة تطبيقات ترون اللامركزية أو DApps في متجر تطبيقات بديل.

وقد تم دعم ترون وتوكناتها بالفعل من قبل متجر بلوكتشين كيستور من سامسونغ، الذي يخزن المفاتيح الخاصة في حجرة ذاكرة آمنة. وتم الإعلان عن التكامل مع بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

وحسبما أشارت ترون، فإن متجر سامسونغ سيضم "تطبيقات مثل بلوكتشين كيوتيز وسوبر بلاير وميركات ماينينغ وتايم لوب".

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وتجدر الإشارة إلى أن بلوكتشين كيوتيز هي لعبة متعددة المنصات تفيد بوجود المزيد من المستخدمين على إيثريوم، على الرغم من أنها تشهد المزيد من المعاملات على ترون. ويبدو أن سوبر بلاير هو مشروع إيثريوم فقط في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Dappradar.com.

ولا يتوفر التطبيقان المتبقيان على أي منصة لتجميع التطبيقات اللامركزية. وحتى إذا لم تكن هذه قائمة شاملة، فمن غير الواضح ما هي المعايير التي سيتم اتباعها عند تضمين التطبيقات اللامركزية.

يعد سامسونغ غالاكسي ستور نفسه متجر تطبيقات بديل لأجهزة سامسونغ. وإلى جانب تطبيقات أندرويد العامة الموجودة على متجر غوغل بلاي، فإنه يتميز بالعديد من التطبيقات المصممة خصيصًا لأجهزة الشركة الكورية.

وستتوفر التطبيقات اللامركزية هذه على أجهزة سامسونغ في الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين وسنغافورة و"بعض البلدان في أوروبا". ويبدو أن التوافر ليس عالميًا في تلك الأسواق، مع إنكار ترون أن التوافر "يختلف باختلاف الناقل والسوق والجهاز".