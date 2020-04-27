الصين تُطلق شبكة خدمة قائمة على بلوكتشين للاستخدام التجاري العالمي

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 03:55 مساءً - بعد ستة أشهر من إطلاق الاختبار التجريبي، أصبحت شبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين في الصين - أو BSN - متاحة رسميًا للاستخدام التجاري العالمي.

حيث اجتمع العديد من المسؤولين الحكوميين الصينيين ورؤساء المنظمات لحضور اجتماع في بكين في ٢٥ أبريل حيث أعلنوا عن الإطلاق العام لشبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين في الصين.

شبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين في الصين هي بنية أساسية عالمية لمساعدة مشاريع بلوكتشين على إنشاء وتشغيل تطبيقات بلوكتشين جديدة بتكلفة أقل. كما تهدف إلى تسريع تطوير المدن الذكية والاقتصاد الرقمي.

وقد عملت تشاينا موبايل وتشاينا يونيون باي وهوبي تشاينا معًا من أجل إنشاء شبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين في الصين.

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بدايةٌ جيدة

أظهر كل من مطوري الشركات والأفراد اهتمامًا بشبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين. ووفقًا للتقرير، جرب أكثر من ٢٠٠٠ مطور شبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين في الصين في الأشهر الستة منذ إصداره التجريبي في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩. وقد أنشأ المطورون على الشبكة تطبيقات لمساعدة المؤسسات الخيرية العامة، وتتبع العناصر، والفواتير الإلكترونية.

خلال اجتماع بكين، صرح شان تشيغوانغ، رئيس تحالف تطوير شبكة خدمة بلوكتشين، أن الشبكة تحتوي حاليًا على ١٢٨ عقدة عامة. ٧٦ من هذه العقد موجودة في الصين، و٤٤ قيد الإنشاء، والثماني المتبقية هي عقد مدن في الخارج، تغطي ست قارات. وقد كشف تشيغوانغ أنه بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، يخططون لامتلاك ٢٠٠ عقدة على الأقل في الشبكة.

ومع الإطلاق الرسمي لشبكة BSN، لن يكون للشبكة أي قيود على تطوير أو نشر التطبيقات والمحاسبة التي كانت سارية خلال الفترة التجريبية. وسيكون للمطورين على الشبكة أيضًا حرية ترقية تطبيقاتهم في أي وقت.

ويعتبر هذا إنجازًا آخر للصين من حيث جلب اعتماد بلوكتشين على نطاق أوسع والاستفادة من بلوكتشين لتعزيز تطورها التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين بنشاط على عملتها الرقمية البنك المركزي. ووفقًا لتقرير بتاريخ ٢٣ أبريل نشره كوينتليغراف، كان ستاربكس وماكدونالدز يختبرون اليوان الرقمي بالفعل.