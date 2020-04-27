ستورج تُطلق برنامج تخزين مجاني لأبحاث فيروس كورونا

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 02:12 صباحاً - أطلقت شبكة التخزين اللامركزية، ستورج، برنامجًا يوفر مساحة تخزين مجانية للمنظمات المشاركة في بحث كوفيد-١٩.

ويتبع البرنامج مساهمات واسعة النطاق من مجتمع العملات المشفرة نحو منصة البحث العلمي الموزعة، [email protected]

منظمة أبحاث كوفيد-١٩ تتأهل للحصول على ٢ تيرابايت في التخزين

في ٢٢ أبريل، أعلنت الشبكة السحابية المستندة إلى بلوكتشين، ستورج، عن برنامج يوفر تخزينًا مجانيًا عبر الإنترنت للمنظمات المشاركة في الأبحاث التي تساهم في الكفاح العالمي ضد جائحة فيروس كورونا.

وسيوفر برنامج التخزين في ستورج للمؤسسات المؤهلة مساحة تخزينية مجانية واحدة على السحابة. كما ستتلقى الكيانات المؤهلة أيضًا عرض نطاق ترددي شهريًا بسعة تخزينية واحدة على مساحة تخزين على منصة السحابة اللامركزية تارديغريد لمدة عام واحد.

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وقد التزمت ستورج بما يصل إلى خمسة بيتابايت من البيانات والتخزين تجاه أبحاث كوفيد-١٩ في المجموع، وستنظر في طلبات الموارد التي تتجاوز تيرابايت واحد،

تتألف ستورج من حل تخزين ملف مفتوح المصدر وغير مركزي يستخدم العملات المشفرة، وتقاسم الملفات، و بلوكتشين لتخزين البيانات على شبكة من نظير إلى نظير.

مجتمع العملات المشفرة يتجمع لمكافحة كوفيد-١٩

بالإضافة إلى تقديم التبرعات المالية والمادية، فقد احتشد مجتمع العملات المشفرة لتقديم الدعم لمكافحة فيروس كورونا من خلال التبرع بالموارد الحسابية إلى منصة الأبحاث الموزعة، فولدينغ@هوم، أو [email protected]

تم إنشاء [email protected] من قبل اتحاد عالمي من معامل البحث العلمي لتعبئة قوة الكمبيوتر نحو البحث الطبي. واستجابةً لكوفيد-١٩، أطلقت [email protected] مشروعًا لتشغيل عمليات محاكاة للهيكل الجزيئي للفيروس لتوجيه تطور العلاجات المحتملة.