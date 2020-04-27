فيلم مؤيد لمونيرو يتصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة لفترة وجيزة بإجمالي ٣٤٣٠ دولارًا

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 12:05 صباحاً - تصدّر فيلم مستقل يروج لمميزات عملة الخصوصية، مونيرو (XMR)، لفترة وجيزة شباك التذاكر الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد حقق الفيلم هذا الإنجاز بإجمالي إجمالي ٣٤٣٠ دولارًا فقط وسط جائحة كوفيد-١٩.

محاضرة غير مختصرة عن عملات الخصوصية تتصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة

Monero Means Money، هو فيلم روائي طويل تم توزيعه ذاتيًا يشيد بمميزات مونيرو سرق المركز الأول في شباك التذاكر في الولايات المتحدة بشكل مؤقت. ويدعي الفيلم أنه "يزيد الوعي بحقوق الخصوصية الإلكترونية والمالية".

ومع إغلاق دور السينما، كان فيلم Monero Means Money مع إجمالي يبلغ ٣٤٣٠ دولارًا، وكان الفيلم قد تصدر قمة شباك التذاكر للحظة وجيزة في ١٠ أبريل، وفقًا لموقع the-numbers.com.

تم عرض الفيلم لتفريغ مقاعد في مسرح لايمل في لوس أنجلوس، قبل الانتقال إلى مسرح تامبا، مع عروض إضافية تجري في مسرح باركواي وصالة الأفلام بالقرب من بيتسبرغ.

وقد تم تعديل الأرقام في وقت لاحق، مع قيام فيلم يدعى فينكس، أوريغون يبلغ إجماليه ١١٤٧٩ دولارًا بإزاحة الفيلم المؤيد لمونيرو إلى المركز الثاني.

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كان إنشاء الفيلم مدفوعًا بالفرصة لتصدر القوائم

يشتمل الفيلم الذي تبلغ مدته ٨٨ دقيقة على كلمة رئيسية غير مختصرة ألقاها في عام ٢٠١٩ المدافع عن العملات المشفرة دانييل كيم. ويشجع السيد كيم على اعتماد عملات الخصوصية وسط تزايد المراقبة المالية.

وفي مقابلة مع فايس، يذكر منتج ومخرج Monero Means Money، جاستين إرينهوفر، أن الفيلم تم تجميعه بعد أن حدد الفرصة لتصدر الفيلم لشباك التذاكر بميزانية صغيرة.

قال إرينهوفر "لقد رأيت نتائج شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع يوم ٢٠ مارس، وكان لدي فضول لمعرفة كيف تم الإبلاغ عن أي مبيعات تم الإبلاغ عنها مع إغلاق المسارح الأمريكية".

"لقد حققت في أفضل فيلم لهذا الأسبوع ورأيت أنهم يتعاونون مع المسارح للعروض الرقمية. واعتقدت أن فرصة صنع فيلم يتصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة ستكون فريدة من نوعها."

ويبدو أن إنشاء الفيلم قد كلف إرينهوفر أقل من ٢٠٠٠ دولار في المجموع. ويؤكد أن معظم الأموال التي تم جمعها ذهبت إلى دور السينما، مع جزء صغير مخصص لتسويق الفيلم.

وأضاف إرينهوفر "نعتقد بقوة أن الفيلم حقق هدفه المنشود المتمثل في زيادة الوعي بشأن مونيرو وحقوق الخصوصية وكفاح المسارح."