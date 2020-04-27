الفحص الطبي يدفع الحكم على مسؤول غسل الأموال في ون كوين إلى شهر يوليو

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 12:05 صباحاً - تم تأجيل الحكم على مارك سكوت، وهو محامٍ مرخص قام بغسل ٤٠٠ مليون دولار مقابل مخطط ون كوين الاحتيالي سيئ السمعة، حتى ١٤ يوليو ٢٠٢٠.

وفي ٢٥ أبريل، ورد أن القاضي إدغاردو راموس من محكمة نيويورك الجزئية الجزئية وافق على طلب سكوت لإعادة جدولة جلسة الاستماع بسبب "حاجته إلى إجراء المزيد من الفحوصات الطبية".

وقد اعترف سكوت بالذنب خلال نوفمبر ٢٠١٩، ومع ذلك، استأنف القرار في فبراير.

الحكم على سكوت يشهد تأخيرات عديدة

خلال منتصف فبراير، طلبت حكومة الولايات المتحدة تأجيل ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي لاستجابتها لطلب سكوت بالبراءة في وقت سابق من ذلك الشهر.

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حيث ادعى سكوت أن القضية لم تأخذ أي شهادة من الشهود المتورطين في مبيعات ون كوين، بحجة أن القضية كانت تستند حصريًا إلى شهادة الشاهد المتعاون والمؤسس المشارك لون كوين كونستانتين إيغناتوف.

كما ادعى سكوت أيضًا أنه لم يكن على علم بأن ون كوين كانت عملية احتيال حتى مايو ٢٠١٨، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن بلوكتشين ون كوين كان حقيقيًا.

وفي مارس، قدمت الحكومة معارضتها لحركة سكوت، مؤكدة أن سكوت كان يدرك أنه قد استفاد من ٥٠ مليون دولار من مساعدة مشغلي عملية احتيال لغسل ٤٠٠ مليون دولار في مكاسب غير مشروعة. حيث استخدم سكوت أرباحه لشراء سيارات فاخرة ويخت والعديد من العقارات على الواجهة البحرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تأجيل الحكم على إيغناتوف حتى يوليو. لا تزال أخت إيغناتوف، روجا إيغناتوفا، المعروفة أيضًا باسم كريبتوكوين، طليقة بعد فرارها من منزلها في بلغاريا خلال عام ٢٠١٧.