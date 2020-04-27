وادي العملات المشفرة السويسري المتعسر يطلب مساعدة الحكومة

تام شمس - الاثنين 27 أبريل 2020 12:05 صباحاً - يسعى وادي العملات المشفرة أو "كريبتو فالي" في سويسرا، وهي منطقة صديقة للتكنولوجيا المالية بالقرب من زيورخ، للحصول على تمويل بقيمة ١٠٠ مليون فرنك سويسري (١٠٢,٧ مليون دولار) من الحكومة الفيدرالية. وقد تم تخصيص هذا الصندوق لإنقاذ شركات التكنولوجيا المالية المضطربة، وفقًا لتقرير بلومبرغ يوم ٢٦ أبريل.

وقال مدير المالية بالمقاطعة، هاينز تينلر، إن الصندوق سيتألف من استثمارات خاصة ومساهمات من الحكومات المحلية وضمانات فيدرالية.

الشركات الناشئة تكافح في مجال التكنولوجيا المالية

جعل التشريع والابتكار المتساهل سويسرا مكانًا جذابًا للشركات الناشئة بلوكتشين. ومع ذلك، في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن تنجو غالبية شركات بيتكوين وبلوكتشين من الوباء، حيث يسحب مستثمرو الأسهم الخاصة التمويل. وأضاف التقرير ما يلي:

"من بين أكبر ٥٠ شركة عاملة في المنطقة، قال نصفهم فقط في استطلاع أنهم سيصلون خلال الأشهر الـ ١٢ المقبلة في ظل الظروف الحالية." Advertisements

وقال تينلر إن الحكومة السويسرية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستقدم ١٥٤ مليون فرنك كضمانات ائتمانية للشركات الناشئة، لكن هذا سيثبت أنه غير كاف.

ولا تحقق العديد من الشركات الناشئة عائدات كافية للتأهل للحصول على قروض مصرفية بموجب حزمة مساعدات كوفيد-١٩ للحكومة الفيدرالية.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، كان لكوفيد-١٩ تأثيرًا كبيرًا على نظام العملات المشفرة البيئي المحلي في الوادي.