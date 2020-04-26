تقييم الفيلم الوثائقي - Crypto Rush

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 09:58 مساءً - في أبريل ٢٠١٧، استثمرت ليليانا بارتينافا حوالي ٢٠٠٠ دولار في مشروع تعدين إيثريوم لبعض الأصدقاء. ولعدم وجود معرفة سابقة بالعملات الرقمية، أرادت بعد ذلك معرفة المزيد عن تقنية بلوكتشين وتطبيقاتها.

وعندما وجدت القليل من المحتوى عبر الإنترنت يشرح كيفية عمل بلوكتشين والعملات المشفرة بعبارات بسيطة، قررت إنشاء فيلم وثائقي خاص بها. يتابعها الفيلم في رحلة على الطريق عبر ثلاث قارات حيث تتحدث مع أكثر من ٣٠ مشاركًا في مجال بلوكتشين.

وقد أرادت بارتينافا أيضًا تسليط الضوء على قصص المديرات التنفيذيات والمستثمرات وخبراء الصناعة، لإظهار أهمية النساء في المجال أيضًا.

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ليس العمل الأكثر احترافية في صناعة الأفلام

الشيء الأول الذي يضربك هو قيم الإنتاج الضعيفة. حتى أن إخلاء المسؤولية المعروض قبل بدء الفيلم يحتوي على خطأ إملائي، وهو ليس الوحيد. في مرحلةٍ ما نرى "٢٠.٠٠٠.٠٠٠" معروضة على الشاشة، بينما يقول التعليق الصوتي "عشرين مليار دولار".

وبعد مرور إحدى عشرة دقيقة، يتحدث شخص باللغة الألمانية بدون ترجمة. وفي وقتٍ لاحق، يحصل المتحدثون غير الناطقين بالإنجليزية على ترجمات، ولكن فقط إذا قمت بتشغيلها للمتحدثين بالإنجليزية أيضًا. يُفترض أن بارتينافا مراسلة ومنتجة تلفزيونية سابقة، لكنها لا تُظهر أي دليل على أنها تعرف كيف تُنتج برامج جيدة.

وكان يمكن، ويجب، إصلاح ذلك قبل الإصدار، ولكن هناك المزيد من المشكلات النهائية قيد التشغيل. إذ يبدو أن مشغل الكاميرا غير متأكد دائمًا من مكان التركيز، أو حتى توجيه الكاميرا. وكان هذا ليُحل بعدة تصوير ثابتة بسيطة.

لكن المشكلة الأسوأ هي الصوت. حيث تتراوح جودة المقابلة من يمكن تحملها بالكاد، إلى كونها مضغوطة إلى درجة تكون معها روبوتية تقريبًا. ومرة أخرى، فإن الاستثمار في ميكروفون لائق كان سيُحدث عجائب.

علاوة على ذلك، فإن مقطع الموسيقي التصويرية الأصلية الوحيدة يكاد يكون مؤلمًا للاستماع إليه بعد فترة، وسوف تستمع إليه كثيرًا. ويبدو أن هذا متعمد لنقل "انزعاج البطلة وعدم يقينها".

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نقطة دخول لعالم العملات المشفرة؟

للأسف، حتى إذا تمكنت من تجاوز هذه المشكلات، فمن المحتمل أن تصاب بخيبة أمل. يبدو أن "حالة عدم اليقين لد البطلة" قد امتدت إلى القصة التي كانت تحاول سردها بالضبط.

حيث يوثق الفيلم الفترة حول "حمى الذهب" للعملات المشفرة من عام ٢٠١٧ إلى منتصف عام ٢٠١٨، ولكن لا يوجد شعور الخوف من تفويت الفرصة أو جنون المستثمرين الذي حدث في هذا الوقت. ونحصل على شرح موجز للعملات المشفرة وكيف تعمل، ولكن من هناك نتنقل فقط من بلد إلى آخر لإجراء مقابلات مع مجموعة مثيرة للاهتمام، ولكن متباينة، من المشاركين في الصناعة.

في سعيها لجعل هذا الفيلم بطول ٩٠ دقيقة، كان على المحررة أن تتضمن الكثير من الحشو. من اللقطات الطويلة للغاية في مواضيع المقابلة التي تبدو محرجة، إلى مرحلة واحدة، أكثر من دقيقة من لقطات من الناس يرقصون فقط في ملهى ليلي. لا يوجد حوار. لا يوجد عملات مشفرة. ولا تفسير.

ليس من الواضح أنه كانت هناك أي خطة موجودة مسبقًا قبل الانطلاق حول العالم للتصوير.

ونلمس بيتكوين لمدفوعات التجزئة. حيث توضح مديرة صناعة في كوريا الجنوبية أنها غير راضية عن تقديرها بسبب مظهرها بدلًا من دماغها. وحتى نحصل على نظرة مختصرة حول ما قد تكون عليه شبكة الإنترنت اللامركزية، على الرغم من أن بارتينافا نفسها تعترف بأنها لا تفهم ذلك حقًا ... فكيف تتوقع من مشاهديها المحتملين فهمه؟

ربما يكون الفيلم الوثائقي قد نجح من حيث المحتوى، إذا أصبحت أي من هذه الزوايا محط تركيز الفيلم بأكمله ... وتم قطع وقت التشغيل إلى النصف.

بدلًا من ذلك، لا يشعر المشاهد بالحكمة بشأن أي شيء، وينتهي الفيلم ببيع بارتينافا لمنصة التعدين الخاصة بها مقابل ٢٠٠٠ دولار التي اشترتها بها، على خلفية انهيار الأسعار لعام ٢٠١٨، مشيرة إلى أنها تشعر أنها كانت جزءًا من 'لحظة'.

وعلى الرغم من نواياها السامية لتوثيق حمةى الذهب للعملات المشفرة، كونها جزءًا من سرد الرحلة، وجزءًا آخر من أساسيات العملات المشفرة، وبطلات النساء في الصناعة، إلا أنها فشلت في نهاية المطاف في تحقيق أي من هذا. ولسوء الحظ، بقدر ما أريد أن أوصي بفيلم يجلب العملات المشفرة للجماهير، بالنسبة لي فإن هذا ليس كذلك.

وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، يتوفر الفيلم للبث عبر Vimeo On Demand، حيث يبلغ سعر الإيجار لمدة ٤٨ ساعة ٢,٩٩ دولار.