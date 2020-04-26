إتش آند إم تستهدف المستهلكين الأخلاقيين بإمكانية تتبع بلوكتشين

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 07:12 مساءً - يبدو أن كوز، الشركة الفاخرة التابعة لعلامة إتش آند إم التجارية للأزياء الكاجوال، قد دخلت في شراكة مع منصة بلوكتشين، فيتشين، لتوفير بيانات تتبع تفصيلية لسلسلة التوريد للعملاء.

وبينما لم تؤكد شركة إتش آند إم الشراكة بعد، فإن المستثمر الرئيسي لشركة فيتشين يتكهن بالفعل بكيفية توسيع تعاون الشركتين.

الرئيس التنفيذي لشركة فيتشين يكشف عن مشروع جديد باسم "ماركة الأزياء السريعة"

وخلال جلسة "اسألني أي شيء" مؤخرًا (AMA) مع صني لو، الرئيس التنفيذي لمنصة إدارة سلسلة التوريد القائمة على بلوكتشين، فيتشين، كشف أن الشركة تعمل على مشروع جديد مع "علامة تجارية سريعة للأزياء" شريكًا سابقًا.

وذكر لو أنه "تم تتبع أكثر من ٤٠٠٠ منتج للاستدامة" باستخدام "ماي ستوري" - وهي منصة تتبع مدعومة من فيتشين تم تطويرها مع جمعية التصنيف الدولية DNV GL.

وظهرت التكهنات بسرعة بأن الشريك الغامض لا بد وأنه إتش آند إم، وقد تم استخدام منصة فيتشين للتحقق من التصنيع العضوي الذي يدعم صناعة إتش آند إم الفرعية، ملابس أركيت، في ٢٠١٨.

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وقد حدد التقصي الذي أجرته منصة الإعلام الصينية، أنكل كات، بسرعة علامة الأزياء الراقية لشركة إتش آند إم، كوس، كشريك محتمل، قبل اكتشاف أحد لاعبي الشركة الذين يرتدون علامة ماي ستوري.

منذ تأسيسها خلال عام ٢٠٠٧ في لندن، توسعت كوز لتشمل ٢٩٠ متجرًا فعليًا تقع في ٤٤ ولاية قضائية مختلفة.

يعتقد مستثمرو فيتشين أن شراكة كوز ستتوسع

تشير مقالة نشرتها كريم، وهي شركة استثمار بلوكتشين والعملات المشفرة و "واحدة من القوى الدافعة الرئيسية وراء فيتشين"، إلى أن الشراكة يمكن أن ترى أيضًا تقنية بلوكتشين المستخدمة لتعزيز سوق كوز للمستعمل "ريسل":

"على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي عناصر الملابس على إقران NFT (توكن غير قابل للاستبدال) يتم إنشاؤه في نقطة البيع، مما يمنح المالك الجديد رمزًا يثبت المصداقية وسجل غير قابل لتغيير الملكية."

وتقترح كريم أنه يمكن استخدام فيتشين و ماي ستوري أيضًا لتعزيز شفافية سلسلة التوريد الداخلية، بالإضافة إلى مراقبة الاستدامة التي تواجه المستهلك.