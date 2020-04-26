سببان فنيان رئيسيان وراء احتمال أن يرتفع سعر بيتكوين إلى ٨ آلاف دولار على الأقل

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 05:08 مساءً - شهد سعر بيتكوين (BTC) انتعاشًا قويًا من ٦٨٠٠ دولار إلى ٧٦٠٠ دولار خلال فترة أربعة أيام، مسجلًا زيادة بنسبة ١٢٪. ومن المحتمل أن يدفع عاملين فنيين بيتكوين إلى ٨٠٠٠ دولار على المدى القريب حيث يتوقع المتداولون إغلاقًا أسبوعيًا قويًا.

وفي الأيام القادمة، يوجد المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم (SMA) عند ما يزيد قليلًا عن ٨٠٠٠ دولار، ويمكن أن يؤدي تشكيل المثلث الصاعد إلى دفع سعر بيتكوين إلى نطاق ٧٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ دولار على المدى القصير.

المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم والمثلثات الصاعدة هي مؤشرات فنية قوية لبيتكوين

عادة ما يستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم، والذي يستخدمه متداولو الأسهم بشكل متكرر، بشكل نموذجي لتحديد اتجاهات السوق طويلة الأجل في الأصل أو المؤشر.

وإذا ظل سعر الأصل، في هذه الحالة من بيتكوين، فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم، فإنه يعتبر في اتجاه صعودي. ومع ذلك، إذا تماسك دون المستوى، فإنه يشير إلى أن الأصل في سوق هابطة.

مخطط بيتكوين اليومي مع المتوسط ​​المتحرك البسيط فوقه. المصدر: تريدينغ فيو

منذ أن حدث "الخميس الأسود" في ١٢ مارس عندما انخفض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى له عند ٣٦٠٠ دولار، بقيت بيتكوين تحت مستوى مقاومة المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم. وتشير إلى أنه من الناحية الفنية، لا يزال بيتكوين في اتجاه هبوطي ورفض من ٨٠٠٠ دولار سيؤكد ذلك.

لكن، سعر بيتكوين يصور علامات ارتفاع أخرى تصل إلى ٨٠٠٠ دولار، مدعومة بتشكيل مثلث صاعد في إطار زمني منخفض نسبيًا.

Advertisements

ووفقًا للتحليل الفني لمتداول العملات الرقمية سكوت ميلكر، فإن الرسم البياني لأربع ساعات لبيتكوين يشكل مثلثًا صاعدًا. وعندما يتم دعمه بحجم متزايد تدريجيًا واهتمامًا مفتوحًا في سوق العقود الآجلة، يمكن أن تؤدي المثلثات الصاعدة إلى حركة صعودية إضافية على المدى القصير.

المثلث الصاعد يتشكل في مخطط لبيتكوين على مدى ٤ ساعات. المصدر: سكوت ميلكر

تشير الأطر الزمنية المنخفضة التي تشير إلى ارتفاع طفيف آخر لبيتكوين في المدى القريب والمتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم الموجود عند ٨٠٠٠ دولار إلى أن احتمال ارتفاع بيتكوين صعودًا في الأيام القادمة لا يزال مرتفعًا.

وفي البورصات الفورية الرئيسية مثل كوين بيز، هناك مجموعة من أوامر البيع الكبيرة عند ٨٠٠٠ دولار. ويعزز ميل البيتكوين إلى التحرك نحو اتجاه الأوامر الكبيرة بقيادة التجار الذين يبحثون عن السيولة الحجة من أجل تحرك آخر صعودي لبيتكوين في الأسبوع التالي.

أوامر بيتكوين الكبيرة الموضوعة على كوين بيز بسعر ٨٠٠٠ دولار. المصدر: redxbt