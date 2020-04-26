إيقاف نطاق لكوفيد-١٩ بعد محاولة بيع بيتكوين

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 11:57 صباحاً - صادر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة على اسم نطاق كوفيد-١٩ احتيالي بعد أن حاول مالكه بيعه مقابل بيتكوين.

ويأتي هذا الإجراء بعد طلب المدعي العام ويليام بار من الوزارة إعطاء الأولوية لكشف وملاحقة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وفي أمر حصلت عليه وزارة العدل الأمريكية يُزعم أن مالك coronaprevention.org أدرج النطاق للبيع "في منتدى قراصنة" في اليوم التالي لإعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية استجابةً لكوفيد-١٩.

وقام إعلان البائع بالترويج للنطاق كوسيلة فعالة لبيع "المنتجات المطلوبة المحظورة"، وتسعير الموقع بأقساط.

المحتال يحاول تفريغ نطاق كوفيد-١٩ مقابل ٥٠٠ دولار

تؤكد إفادة خطية مدرجة في المذكرة من مايكل جونسون، وكيل خاص في تحقيقات الأمن الداخلي، أو HSI، منذ عام ٢٠٠٣، أنه في ١٣ أبريل، قام أحد الضباط في القسم بالتواصل مع مالك النطاق في المنتدى.

حيث تظاهر وكيل مكتب تحقيقات الأمن الداخلي ببيع مجموعات اختبار فيروس كورونا مزيفة، والتي وصفها مالك الموقع بأنها "عبقرية"، مضيفًا أنه كان ينوي بيع اختبارات احتيالية ولكن "لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من المال لشرائها بكميات كبيرة من علي بابا".

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وقد طلب المالك ٥٠٠ دولار أمريكي من بيتكوين للنطاق، مع قيام الضابط بدفع جزئي في ٢٠ أبريل.

وعلى هذا النحو، يؤكد جونسون أن هناك سببًا محتملًا يشير إلى أن مالك النطاق "قام بغسل الأدوات النقدية، وتسبب في غسل الأدوات النقدية، وساعد في غسل الأدوات النقدية مع سبق الإصرار."

وقد تمت إزالة النطاق وإعادة توجيهه إلى إشعار وزارة العدل بالمصادرة.

بائعو الويب المظلم يستفيدون من كوفيد-١٩

شهدت جائحة فيروس كورونا قيام البائعين في أسواق الويب المظلمة ببيع سلسلة من العناصر الاحتيالية المتعلقة بكوفيد-١٩.

وإلى جانب الترياق واللقاحات المزيفة، يتم بيع الأقنعة الجراحية ومعقم اليدين وحتى ورق التواليت بسعر باهظ في العديد من أسواق الشبكة المظلمة.

وفي مثال متطرف، تم تحديد بائع واحد يعرض خفافيش تحتوي على دم ولُعاب يُزعم أنها مصابة بفيروس كوفيد-١٩.