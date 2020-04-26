مستشفيات مدينة نيويورك تلجأ إلى شركة تكنولوجيا بلوكتشين التابعة لشركة آي بي إم للإغاثة من جائحة كوفيد-١٩

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 09:54 صباحاً - انضمت نورثويل هيلث، وهي مجموعة رعاية صحية مقرها نيويورك تضم أكثر من ٨٠٠ مستشفى، إلى شبكة رابيد سابلاير كونكت التابعة لشركة آي بي إم.

وشبكة آي بي إم هي عبارة عن تطبيق قائم على السحابة يستخدم تقنية دفتر السجلات الموزعة لمساعدة الشركات التي تقدم إمدادات الإغاثة من فيروس كورونا للتواصل مع المشترين.

وستوفر آي بي إم خدمة رابيد سابلاير كونكت مجانًا للموردين المؤهلين حتى ٣١ أغسطس.

أكبر مؤسسة للرعاية الصحية في مدينة نيويورك تنضم إلى شبكة بلوكتشين من آي بي إم

انضمت مجموعة نورثويل هيلث، وهي أكبر مجموعة للرعاية الصحية في نيويورك والتي تمتد إلى ٨٠٠ مستشفى، إلى شبكة آي بي إم التي تعتمد على بلوكتشين من المشترين والبائعين في مجال إغاثة فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع فوربس، شدد نائب رئيس نورثويل للصحة وكبير موظفي المشتريات، فيليس ماكريدي، على التحديات التي تواجهها مؤسسات الرعاية الصحية في الحاجة إلى فحص الموردين الجدد وسط نقص الموارد.

"من خلال إنشاء منظمات الشراء الجماعي الخاصة بنا (GPOs) وسلسلة التوريد، وتوحيد القوى مع الموردين غير التقليديين، حافظنا على مخزون كافٍ من معدات الحماية الشخصية (PPE) وغيرها من المعدات والإمدادات، لذلك يسعدنا انضم إلى آي بي إم رابيد سابلاير كونكت". Advertisements

آي بي إم بلوكتشين تطلق شبكة موردي الإغاثة من كوفيد-١٩

خصصت آي بي إم بلوكتشين شبكتها رابيد سابلاير كونكت لمساعدة وفحص الموردين الذين يوفرون سلع الطوارئ اللازمة لجهود الإغاثة من فيروس كورونا.

وتتضمن المنصة خدمات الهوية الرقمية لتبسيط فحص الموردين، وتقديم تمهيد للموردين في حالات الطوارئ. وبالنسبة للمشترين، توفر المنصة أيضًا منصة واحدة يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمورد، بما في ذلك قوائم المنتجات.

حيث توضح آي بي إم: "تواجه المنظمات المزودة والوكالات الحكومية نقصًا حادًا في الإمدادات. وردًا على ذلك، فإنهم غالبًا ما يلجأون إلى مورّدين جدد لم يتم التحقق من منتجاتهم." "إن تحديد وفحص هؤلاء الموردين يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا ويستنزف الموارد الأساسية."

وبالإضافة إلى أكبر مقدم لخدمة الرعاية الصحية في نيويورك، ترحب شبكة آي بي إم باتحاد سلسلة التوريد - الذي يضم أكثر من ٢٠٠ عضو في الولايات المتحدة.

خلال شهر مارس، قدمت شركة آي بي إم جهاز الكمبيوتر العملاق الخاص بها "دماغ الذكاء الاصطناعي" - وهو الأقوى في العالم - للباحثين في مختبر أوك ريدج الوطني. وهناك سيقوم بمعالجة آلاف عمليات المحاكاة للتنبؤ بمركبات الأدوية التي يمكن أن تكون مفيدة في تطوير علاجات فيروس كورونا.