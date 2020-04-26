فيتاليك: يمكن استخدام أجهزة التعدين القديمة في إثباتات المعرفة الصفرية

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 05:09 صباحاً - كان لدى فيتاليك بوترين، المؤسس المشارك لمنصة الحوسبة الموزعة، إيثريوم، الكثير ليقوله في الأسابيع الأخيرة. ففي ٢٥ أبريل، ظهر بوترين في برنامج ذا شيتكوين دوت كوم لمناقشة الإطلاق القادم لإيثريوم ٢.٠.

وخلال المقابلة، سئل فيتاليك عما يجب على الناس فعله مع أجهزة تعدين إيثريوم بمجرد أن تتحول الشبكة من خوارزمية الإجماع الحالية إلى نموذج حيث لم يعد هذا الجهاز المتخصص مطلوبًا. في الوقت الحالي، تستخدم إيثريوم نسخة مخصصة من إثبات العمل تسمى إيثهاش. ويتطلب هذا النظام كميات كبيرة من موارد الحوسبة للتحقق من الكتل الجديدة على سلسلة إيثريوم بلوكتشين. وأحد المراحل المبكرة لخريطة طريق إيثريوم ٢.٠ هو الترحيل إلى إثبات الحصة - وهي خوارزمية إجماع تنافسية تسمح للمستخدمين بالتحقق من الكتل باستخدام ثروتهم المتراكمة على الشبكة.

وردًا على كيف يرغب في رؤية استخدام معدات التعدين القديمة، كشف فيتاليك:

"هذا بالتأكيد لن يستغل ١٠٠٪ من أجهزة التعدين، قد تحصل على نسبة مئوية قليلة على الأكثر، ولكن: إثباتات المعرفة الصفرية".

قوة تبادل الإثبات بدون معرفة

إثباتات المعرفة الصفرية أو ZKPs هي بروتوكول لتبادل المعلومات. وهو يسمح لطرفين بالمشاركة مع بعضهما البعض بأنهما يعرفان معلومة، دون الكشف فعليًا عن المعلومات.

وفي سياق تقنية بلوكتشين، تعتبر معاملات إثباتات المعرفة الصفرية مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على مستوى أعلى من عدم الكشف عن الهوية. وتستخدم مشاريع مثل زي كاش تكرارا فريدا من إثباتات المعرفة الصفرية، يسمى zk-SNARKS، والتي تسمح للمستخدمين بإرسال معاملات مشفرة بالكامل أصلا، بينما تظل قابلة للتحقق بموجب قواعد إجماع الشبكة.

وواصل بوترين، الذي كان يتحدث بصراحة عن حبه لإثباتات المعرفة الصفرية، أنه كان هناك "هذا النوع من ثورة تكنولوجية ضخمة وهادئة تحدث مع البراهين التي لا تعرف المعرفة"، موضحًا:

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"إنها قوية للغاية. أولًا، تمنحك الكثير من الخصوصية. ثانيًا، تمنحك الكثير من قابلية التوسع، لأنه بدلًا من التحقق من شيء كبير حقًا، عليك فقط التحقق من دليل صغير حقًا. كما يمكنك استخدامها للتحقق من صحة الأشياء، ويمكنك استخدامها لاستبدال أشجار ميركل؛ وتقليل تشعبات شجرة ميركل والشهود من مئات الكيلوبايت إلى بضع كيلوبايت، وكل هذه الأشياء الجميلة."

أوقاتٌ مثيرة في إيثريوم لاند

عند مناقشة ما يشير إليه فيتاليك باسم "إيثريوم لاند"، يبدو أن المطور البالغ من العمر ٢٦ عامًا ليس لديه مخاوف تذكر عندما يتعلق الأمر بالتحديث الأكثر أهمية لشبكة إيثريوم منذ إطلاقها الأصلي في عام ٢٠١٥. واعترف:

"إنها بالتأكيد أقل إهلاكًا للأعصاب من المرة الأولى، لمجرد أنني مررت بكل شيء من قبل. بالطبع أنا متوتر للغاية مع الترقب، ولكن أيضًا متحمس جدًا لرؤية كل هذه الأشياء يتم إطلاقها في النهاية."

مضيفًا:

"من المهم أن نتذكر أنه حتى وقت قريب جدًا، كانت إيثريوم ٢.٠ في الأساس فكرة وحلم، بقدر ما يمكن أن يقوله معظم الناس."

وفي حين لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار إيثريوم ٢.٠ بعد، أطلقت مختبرات بريزماتي علنًا أول شبكة اختبار لإيثريوم ٢.٠، تسمى توباز، في ١٨ أبريل. ومتحدثًا بصراحة عن هذه المناسبة، اعترف فيتاليك بأنه "بالتأكيد هو معلم كبير لنا".