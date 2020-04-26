دولي تخطط لتكامل بلوكتشين من آي بي إم ترست إلى جميع الأقسام بحلول عام ٢٠٢٥

تام شمس - الأحد 26 أبريل 2020 03:05 صباحاً - كشفت شركة دولي فود، وهي أكبر منتج للفواكه والخضروات في العالم، عن خطة خمسية لتوسيع اعتمادها لتكنولوجيا السجلات الموزعة، أو تكنولوجيا السجلات الموزعة، لتتبع سلسلة التوريد.

وقد تم الإعلان عن توسع دولي بلوكتشين في تقرير مسؤولية الشركات والاستدامة لعام ٢٠٢٠.

بدأت دولي لأول مرة في استكشاف تكنولوجيا السجلات الموزعة بعد انضمامها إلى فود ترست من آي بي إم كعضو مؤسس في عام ٢٠١٧.

دولي تُطلق تتبع تكنولوجيا السجلات الموزعة في جميع الأقسام بحلول عام ٢٠٢٥

يعلن التقرير أن دولي ستقوم بإصلاح شامل لأنظمة تتبع الطعام الخاصة بها، بما في ذلك هدف دمج علامات المنتجات المستندة إلى بلوكتشين وحلول التتبع المتقدمة في جميع أقسامها بحلول عام ٢٠٢٥.

وتستخدم دولي بالفعل بلوكتشين في جميع أنحاء سلسلة التوريد للسلطات والخضروات الطازجة، وقد شاركت بياناتها مع عملاء التجزئة المختارين منذ عام ٢٠١٩.

وتقول دولي: "تعمل بلوكتشين على تقليل متوسط ​​الوقت اللازم لإجراء تحقيقات سلامة الأغذية من أسابيع إلى مجرد ثوان".

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ويضيف التقرير: "يمكن تتبع المنتجات التي تم تسجيلها عبر بلوكتشين على الفور من خلال سلسلة التوريد، مما يمنح تجار التجزئة والمستهلكين الثقة في حالة الاسترداد".

منتجو الغذاء يقومون بتجربة مسح رموز الاستجابة السريعة بمواجهة المستهلكين

يشير التقرير إلى أن الإجراءات الأمنية مدمجة في النظام لمنع تجار التجزئة المشاركين في برنامج بلوكتشين من كشف معلومات الملكية القيمة إلى كيانات أخرى في الشبكة.

وقد أعلنت دولي أيضًا عن خطط لإطلاق ميزة موجهة للمستهلكين تسمح للمتسوقين بفحص كل عبوة من السلطة أو الخضار للوصول إلى معلومات تفصيلية مسجلة عبر سلسلة توريد المنتج:

"في نهاية المطاف، سيتمكن المستهلكون من مسح كل كيس سلطة أو عبوة خضار في المتجر للحصول على معلومات حول رحلتها من المزرعة إلى الرف".

وفي ٦ أبريل، أعلنت شركة نستله، عضو في شركة فود ترست من آي بي إم، نستله، أنها ستوسع نطاق استخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة لطباعة رموز QR على العبوة لعلامتها التجارية المميزة من القهوة، Zoégas. ويمكن للمستهلكين الآن تتبع مزائج مختارة إلى المزارع والمحمصات في البرازيل ورواندا وكولومبيا.