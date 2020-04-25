الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي يصف تقرير إصدار بيتكوين بأنه "شعر"

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 10:55 مساءً - في مقابلة بودكاست مع باحث تقني، أشار ليكس فريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والمؤسس المشارك، جاك دورسي، إلى تقرير بيتكوين الرسمي باسم "الشعر".

حيث قال دورسي في حلقة بودكاست الخاصة بفريدمان في ٢٤ أبريل: "أعتقد أن ورقة عمل البيتكوين هي واحدة من أكثر الأعمال أهمية في علوم الكمبيوتر في آخر ٢٠ أو ٣٠ عامًا". واضاف "إنه شعر".

دورسي يتحدث عن بيتكوين من قبل

في المرتبة ١١ من بين أفضل ١٠٠ شخصية مؤثرة في كوينتيليغراف في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، تحدث دورسي، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات، سكوير، بشكل إيجابي عن بيتكوين.

حيث قال دورسي عن بيتكوين في مقابلة مع جو روغان في عام ٢٠١٩: `` لقد كان شيئًا وُلد على الإنترنت، تم تطويره على الإنترنت، وتم اختباره على الإنترنت - إنه من الإنترنت''.

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الرئيس التنفيذي لتويتر يحب لامركزية العملات المشفرة

قال دورسي ردًا على سؤال بشأن موقفه من بيتكوين والعملات الرقمية "أعتقد أن أجمل شيء في الأمر هو أنه لا يوجد شخص يحدد الاتجاه، ولا يوجد شخص واحد على الجانب الآخر يمكنه إيقافه".

وأشار دورسي، عارضًا وجهة نظره حول تقرير إصدار بيتكوين على أنه شعر، "لدينا شيء عضوي بطبيعته، ومبدئي جدًا في تصميمه الأصلي".

وفي وقتٍ سابق من أبريل، وسط الأسواق المتعثرة ووباء فيروس كورونا، خصص الرئيس التنفيذي لتويتر مبلغًا مذهلًا من مليار دولار من رأسماله إلى "ستارت سمول إل إل سي"، وهو صندوق مساعدة كوفيد-١٩ الذي بدأه.