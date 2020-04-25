باينانس ريسرش توضح مقارنة ليبرا/سبيس إكس الأخيرة

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 10:55 مساءً - زعم تقرير حديث من باينانس ريسرش أن ليبرا من فيسبوك عامل مؤثر لصناعة المدفوعات مثلما كانت سبيس إكس للسفر بين النجوم - ولكن لماذا؟

عندما دخلت شركة سبيس إكس قطاع الصواريخ، وجدت صناعة محملة بعوائق دخول عالية ويسيطر عليها إلى حد كبير لاعبو السوق العام، حسبما قال ممثل باينانس ريسرش لكوينتيليغراف في بريد إلكتروني.

ولذلك، فإن الصناعة قد أسفرت أيضًا عن "حركة قليلة، حيث لم يكن هناك أي حوافز للابتكار تتجاوز التحسين التدريجي للمنتج"، على حد قول الممثل. "وينطبق الشيء نفسه على المشهد الحالي للمدفوعات."

الحدود تحد أنظمة الدفع الحالية

في تقرير متعمق حديث عن ليبرا من فيسبوك، خلصت باينانس ريسرش إلى أن ليبر ستهز عالم المدفوعات بنفس الطريقة المدمرة التي فعلتها سبيس إكس من إيلون مسك في قطاع الصواريخ.

وقال ممثل أبحاث باينانس إن البنوك المركزية تسيطر على غالبية هياكل الدفع، داعية إلى شبكات كبيرة تعتمد على الاستخدام الضخم، وكذلك تتطلب استثمارات كبيرة في البداية.

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وأوضح الممثل: "نظرًا لأن البنوك المركزية تعمل عادةً على أنظمة دفع ذات قيمة كبيرة (أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي، أو أنظمة RTGS)، فإن معظم أنظمة الدفع محلية وليست عالمية".

ولم يذكر الممثل أمثلة عن لاعبين خاصين، على الرغم من أن هؤلاء المشاركين هم رجال دولة كبار، يدخلون لعبة المدفوعات منذ فترة طويلة.

الوافدون الجدد يهزون النظام

مع إدخال وإنشاء ترانسفيروايز والمشاركون الجدد الآخر، شهد عالم المدفوعات بعض الابتكار، ولكنه ليس أي شيء على مستوى ليبرا. وقال الممثل: "لا تزال عملية التحويل إلى حد ما تركز على البيع بالتجزئة"، مضيفًا:

"إذا كانت ليبرا ستنطلق، فسيكون ترانسفيروايز هو الذي يلبي احتياج جمهور كبير من الأفراد والشركات، وبالتالي يمكن أن يبدأ موجة جديدة من الابتكار ويغير بشكل جذري المشهد الحالي للمدفوعات."

وبينما تستكشف العديد من البلدان العملات الرقمية للبنك المركزي، لا يزال إطار ليبرا العالمي له اليد العليا. ومن الصعب التنبؤ بكيفية تأثير مثل هذا النظام على الاقتصاد العالمي. يستمر الاعتراض التنظيمي أيضًا ضد ليبرا، مما يجعل تاريخ الإطلاق غير واضح في الوقت الحالي.