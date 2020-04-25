التجار يشترون العقود الآجلة للنفط بالعملات المشفرة وسط تقلبات قياسية

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 06:54 مساءً - أدخلت بورصة المشتقات المشفرة المملوكة لباينانس، FTX، العقود الآجلة للنفط بعد الانهيار القياسي الأخير في أسعار النفط الأمريكية - التي انخفضت إلى سالب - ٤٠ دولارًا في ٢٠ أبريل.

وتنتهي عقود FTX بالسعر الفوري لويست تكساس إنترميديت، أو WTI، بالإضافة إلى ١٠٠ دولار للحماية من أسعار التسوية السلبية.

وتلاحظ البورصة أنه إذا انخفض السعر الفوري للنفط إلى ما دون سالب - ١٠٠ دولار، فإن "عقود النفط FTX" يمكن أن تنتهي نظريًا بالسالب.

FTX تطلق تداول عقود النفط القائم على العملات المشفرة

تحتوي FTX على أعلى ١٠ عقود بيتكوين آجلة من حيث الحجم والفائدة المفتوحة. وتعتبر البورصة المملوكة لباينانس هي الأكبر التي تقدم تداول عقود النفط القائم على العملات المشفرة.

ولا تتوفر العقود لأصحاب الحسابات المقيمين في أو مع عنوان IP في الولايات المتحدة أو كندا أو عدد من المواقع المحظورة.

تقلبات النفط تقزم العملات المشفرة

على الرغم من كونها معروفة بتقلبها، فقد تراجعت العملات المشفرة مقارنة بتقلبات الأسعار التي نشرتها WTI منذ مارس.

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تقلبات النفط والبيتكوين والذهب: ووبول

وسيتم تداول العقود حتى التسوية، حتى إذا تمت تسويتها بعد انتهاء تاريخ انتهاء الصلاحية.

ارتفاع حجم المشتقات في عام ٢٠٢٠

شهد الربع الأول من عام ٢٠٢٠ حجم تجارة قياسيًا سجله قطاع المشتقات المشفرة، مدفوعًا بدخول الأسواق الجديدة، باينانس وFTX.

وقدّر تقرير نشرته كريبتو كومبير في وقتٍ سابق من هذا الشهر أن الحصة السوقية المجمعة من باينانس وFTX قد نمت من ١٤٪ في يناير إلى ٢٢٪ في مارس وسط الانهيار الكبير في سوق العملات المشفرة.

وقد شهدت باينانس أكبر حجم بين بورصات المشتقات، حيث تغيرت جهات ملكية العقود الآجلة ٢,٨ مليار دولار خلال عمليات البيع العنيفة.