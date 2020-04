خبرٌ سار لبيتكوين ودونالد ترامب حيث يدفع مسؤولٌ سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توفير الضرائب

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 06:54 مساءً - يمكن أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة هو البنك المركزي التالي الذي يأخذ أسعار الفائدة السلبية التي لم يكن من الممكن التفكير فيها سابقًا.

كان هذا هو رأي الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، الذي جادل في ٢٤ أبريل بأن أسعار الفائدة، التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها عند ٠,٢٥٪، يجب أن تنخفض أكثر - حتى لو لم يمكنها ذلك.

كوتشرلاكوتا: يجب على الاحتياطي الفيدرالي محاربة الركود بمعدلات سلبية

كتب نارايانا كوتشرلاكوتا لموقع بلومبرغ: "المواقف غير المسبوقة تتطلب إجراءات غير مسبوقة".

ولهذا السبب يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محاربة الركود المتعمق بسرعة من خلال خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.

وتعني المعدلات السلبية بشكل أساسي أن البنوك يجب أن تدفع للاحتفاظ بإيداعاتها، وتمرير التكاليف للعملاء. وهذه الظاهرة تعمل بالفعل في أوروبا، في حين يتوقع كوتشرلاكوتا أن تبتلع المؤسسات الأمريكية الألم بدلًا من تكديس الأموال كنقد.

"...يدرك الاقتصاديون الآن أن هذا لا يحدث، لأنه من المكلف تخزين مليارات (أو تريليونات) الدولارات من العملات الورقية بأمان".

وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن دعمه لخفض أسعار الفائدة، وانتقد العام الماضي مباشرة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفشله في إجراء تخفيضات كبيرة بما يكفي. والآن، قد يحصل في النهاية على رغبته.

مخطط سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي لمدة ٦٠ عامًا. المصدر: ماكروترندس

"هل لا تزال E = mc2؟"

بالنسبة لمؤيدي بيتكوين كنقود صالحة للاستعمال، فإن هذه القرارات تتسبب في زيادة القلق.

إذ أن المعدلات السلبية وأسعار السلع السلبية، إلى جانب الإنفاق الحكومي غير المسبوق، تخلق وضعًا متناقضًا خلص إليه العديد من الاقتصاديين طوال القرن الماضي على أنه لا يمكن تحمله.

وحسبما يوضح مضيفا آر تي، ماكس كيزر وستايسي هربرت، في النسخة الأخيرة من برنامج كيزر ريبورت الإخباري المالي، فإن المعدلات السلبية تعني أن الوقت لا يكلف شيئًا.

حيث قالت هربرت: "عندما وصلنا إلى أسعار الفائدة السلبية، عندما لم يكن للوقت قيمة، كان ذلك شيئًا".

"...الآن لدينا التكلفة السلبية للطاقة، فهل لا تزال E = mc2؟"

وفي وقتٍ سابق، أبلغ كوينتيليغراف عن انتقادات من المرشح الرئاسي السابق رون بول، الذي يقول إن نموذج الاحتياطي الفيدرالي قد انهار بالفعل.

