لا، لا يتم تداول بيتكوين مقابل ١٥ ألف دولار في لبنان بعد انهيار العملة

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 05:57 مساءً - ومع وصول العملة اللبنانية إلى مستويات قياسية جديدة تبلغ ٤٠٠٠ ليرة لبنانية (LBP) للدولار الواحد، يتم إدراج أسعار فوضوية من قبل تجار العملات المحلية اللبنانية.

وحتى كتابة هذه السطور، يبدو أن الفروق بين الإدراج على جانبي دفتر الطلبات تتجاوز ٩٠٪، مما يؤدي إلى تقارير تدعي أن بيتكوين (BTC) يتم تداولها مقابل ١٥٠٠٠ دولار في لبنان.

ويبدو أن الفوارق تأتي بسبب التفاوت الشديد بين القيمة السوقية والسعر الرسمي البالغ ١٥٠٧ ليرة لكل دولار أمريكي.

وعلى هذا النحو، يبدو أنه يتم تداول بيتكوين مقابل جزء أكثر تواضعًا بنسبة ٥٪ عند ٧٨٥٠ دولارًا.

العملة اللبنانية تنخفض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

تتصاعد أزمة العملة اللبنانية بشدة، حيث تشير التقارير إلى انخفاض أسعار السوق من ٣٠٠٠ ليرة لكل دولار قبل أسبوعين تقريبًا، إلى ٣٨٠٠ ليرة لكل دولار أمريكي في ٢١ أبريل، وصولًا إلى ٤٠٠٠ لكل دولار في ٢٤ أبريل.

وبحسب ما ورد بلغ البنك المركزي اللبناني، مصرف لبنان، ٤٠ مليار دولار من الديون، بما في ذلك ٣ مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية و٧ مليارات دولار هذا العام بشكل عام.

وقد شهدت الأزمة الاقتصادية المعوقة نزول المتظاهرين الذين يتحدون تدابير الإغلاق بسبب كوفيد-١٩ إلى الشوارع احتجاجًا. وقد انتشرت قوات شرطة مكافحة الشغب مرتدية أقنعة جراحية أمس عندما تجمع مئات المتظاهرين في مقر البنك المركزي وبدأوا في تخريب المبنى.

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حيث انتقد رئيس الوزراء اللبناني محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن البنك إما كان "المحرض على الهبوط الدراماتيكي" أو "مشلولًا" في مواجهة انخفاض قيمة الليرة، قائلًا:

"هناك معضلة في الطريقة المريبة والغامضة التي يتعامل بها محافظ البنك المركزي مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا سبب الانهيار."

فوضى العملة تؤدي إلى انتشار فروق أسعار تداول بيتكوين من نظير لنظير

أدى الارتباك الذي يحيط بقيمة الليرة إلى أسعار غير منتظمة مدرجة في سوق بيتكوين الشهيرة لوكال بيتكوينز.

وفي حين يبدو أن تجار لوكال بيتكوينز يبيعون بيتكوين مقابل ٢٠ مليون إلى ٢٢ مليون ليرة - ما يقرب من ١٤٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ دولار باستخدام سعر الصرف الرسمي، تنص معظم الإعلانات على التجار اللبنانيين على أنه سيتم إنهاء التسعير وفقًا لسعر الدولار الأمريكي.

على سبيل المثال، لدى البائع حسن ناصر حاليًا عرض على المنصة لبيع بيتكوين مقابل ما يقرب من ١٢ مليون ليرة - أي ما يعادل ٧٨٥٠ دولارًا. ومع ذلك، يظهر الفحص الدقيق أنه على الرغم من الإعلان بالليرة، فإن التسعير هو الدفع بالدولار الأمريكي، مع الإشارة إلى أن أسعار الصفقات التي تتم بالليرة سيتم الاتفاق عليها بشكل خاص:

"مبلغ الدفع بالدولار الأمريكي هو مبلغ التداول مقسومًا على ١٥٠٠ [...] وعند الدفع بالليرة اللبنانية، يجب عليك دفع مبلغ الدولار الأمريكي مضروبًا في سعر الدولار الأمريكي الذي يجب أن نتفق عليه."