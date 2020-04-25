شركة إيبانغ لإنتاج رقائق تعدين تقدم طلبًا للاكتتاب العام بقيمة ١٠٠ مليون دولار في الولايات المتحدة

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 05:57 مساءً - قدمت شركة تصنيع أجهزة تعدين بيتكوين الرئيسية إيبانغ طلبًا عامًا أوليًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار (IPO) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وتسعى إيبانغ إلى توزيع أسهم عادية من الدرجة A بقيمة اسمية تبلغ ٠,٠٠٠١٣ للسهم. وتخطط الشركة للإدراج في سوق ناسداك العالمي أو بورصة نيويورك تحت مؤشر EBON.

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين تقريبًا من سعي الشركة لإجراء اكتتاب عام أولي بقيمة مليار دولار في هونغ كونغ. بعد تقديم التسجيل في يونيو ٢٠١٨، تم إيقاف العرض بحلول نهاية العام.

إيبانغ واجهت تراجعًا في عام ٢٠١٩

وفي عام ٢٠١٩، جاءت ٨٢٪ من عائدات إيبانغ من رقائق الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) والدوائر المتكاملة لأجهزة التعدين.

وقد بلغت عائدات إيبانغ السنوية ١٠٩ ملايين دولار العام الماضي. إذ أدى انخفاض الطلب على أجهزة التعدين وسط انخفاض أسعار العملات المشفرة إلى انخفاض بنسبة ٦٦٪ في النمو من ٣١٩ مليون دولار في عام ٢٠١٨.

حيث تراجعت الأرباح الإجمالية من ٢٤,٤ مليون دولار في ٢٠١٨ إلى ٣٠,٦ مليون دولار في إجمالي الخسائر خلال العام الماضي، انخفضت مبيعات رقائق إيبانغ من ٤١٥,٩٣٠ بمتوسط ​​سعر ٧٣٧ دولارًا إلى ٢٨٩٩٥٣ رقاقة مقابل ٣٠٤ دولارات في المتوسط.

طلب معدات التعدين يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتقلبات أسعار بيتكوين

يؤكد مستند إيبانغ أن الطلب على منتجاتها مرتبط بشكل مباشر بالتقلبات في سعر بيتكوين:

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"ترتبط متطلبات السوق وسعر الوحدة لآلات تعدين البيتكوين بالعائدات الاقتصادية لآلات تعدين بيتكوين وتتأثر بشكل أساسي بسعر بيتكوين. وسيؤدي ارتفاع سعر بيتكوين بشكل عام إلى زيادة الطلب في السوق على آلات تعدين بيتكوين، والذي بدوره سيسمح لنا بتسعير منتجاتنا أعلى، والعكس صحيح."

حيث قالت إيبانغ: "لقد أدى انخفاض سعر بيتكوين في ٢٠١٨ والربع الأول من ٢٠١٩ إلى انخفاض كبير في حجم مبيعاتنا ومتوسط ​​سعر البيع لآلات تعدين بيتكوين الخاصة بنا"، مضيفًا:

"على الرغم من أن سعر بيتكوين بدأ في التعافي في الربع الثاني من عام ٢٠١٩، فإن عملياتنا متخلفة بشكل عام عن زيادة سعر بيتكوين."

إيبانغ تستكشف رقائق تعدين العملات البديلة

يشير المستند إلى أن إيبانغ قد أكملت تصميم رقائق ASC ٨ نانومتر و٧ نانومتر الخاصة، مضيفًا أنها جاهزة لإنتاج وحدات ٨ نانومتر على نطاق واسع "عندما تصبح ظروف السوق مناسبة".

كما تعمل إيبانغ أيضًا على تطوير "رقائق أسيك ٥ نانومتر وماكينات التعدين الخاصة" للعملات البديلة، بما في ذلك لايتكوين (LTC) ومونيرو (XMR).

وتذكر الشركة أنها تعتزم البدء في "تطبيق تقنية بلوكتشين على الصناعات غير المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل الخدمات المالية وصناعات الرعاية الصحية."