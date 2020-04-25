شركة عملات مشفرة صغيرة تغلق أبوابها بسبب تطبيق لوائح AMLD٥ الهولندية

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 12:57 صباحاً - حيث قررت منصة مدخرات بيتكوين الهولندية Bittr، وقف العمليات قبل إدخال هولندا للوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال AMLD٥.

وجاء إغلاق Bittr بعد انتقادات لتنفيذ هولندا AMLD٥ - مما أدى إلى تكبد شركات العملات المشفرة رسومًا أعلى من شركات بطاقات الائتمان والصناديق التقليدية.

لوائح AMLD٥ الهولندية تُجبر Bittr على الإغلاق

نشر مؤسس Bittr، روبين واترمان، في ٢٢ أبريل أن المنصة ستغلق يوم ٢٨ أبريل.

حيث احتج واترمان على الاضطرار لجمع بيانات تعريف حساسة تتعلق بعملائه، "حتى أولئك الذين يشترون ما لا يقل عن [٢٨ دولارًا] من بيتكوين)."

ويؤكد مؤسس المنصة "أن كل عميل لدى Bittr قد أثبت بالفعل هويته لبنكه المعني"، مضيفًا: "نحن نفضل أن يثق عملاؤنا في طرفٍ ما لمثل هذه المستندات الحساسة التي يثقون بها بالفعل مع حفظ أموالهم على أي حال".

وبينما يشير ووترمان إلى أنه كان على استعداد لإجراء بعض التغييرات التي فرضتها AMLD٥، إلا أنه يؤكد أن شركته المكونة من شخص واحد لا تملك الموارد اللازمة لإدارة وثائق اعرف عميلك داخل الشركة أو لتوظيف مسؤول امتثال.

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وأكد قائلًا "إنهم يعاملون كل شركة بيتكوين في هولندا كمصرف، ولا تتوافق شركة ناشئة مثل Bittr مع هذا المخطط التنظيمي في رأيي".

شركات العملات المشفرة تغادر هولندا وسط تنفيذ AMLD٥

في حين كان الهدف من لوائح AMLD٥ هو زيادة الوضوح التنظيمي على المستوى الإقليمي من خلال تقديم إطار عمل موحد لمكافحة غسل الأموال، أدت عمليات التنفيذ المتنوعة للتشريع على المستوى الوطني إلى تمرير تفسيرات فريدة للوائح AMLD٥ في ولايات قضائية مختلفة.

إذ يشير ووترمان أن اللوائح ترجمت في البداية إلى الهولندية مع بعض التعديلات. وقال "ومع ذلك، بعد استشارة عامة من قبل الصناعة وكذلك البنك المركزي الهولندي، تمت إضافة جميع أنواع اللوائح".

وتفرض المبادئ التوجيهية الجديدة أن تقوم ما يقرب من ٥٠ شركة عملات مشفرة مقرها هولندا بدفع ما يقرب من ١,٨ مليون دولار كرسوم للإشراف على البنوك المركزية، مع توزيع التكاليف وفقًا لدوران عمليات العملة الافتراضية لكل شركة.

وقد أشار ووترمان إلى أنه قد يفكر في نقل Bittr إلى مكان آخر في أوروبا.