وي بنك يحتل المركز الثالث في تسجيلات براءات الاختراع بلوكتشين لعام ٢٠١٩

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 12:57 صباحاً - صعد البنك الرقمي الصيني وي بنك إلى المركز الثالث لعدد براءات اختراع بلوكتشين المقدمة عالميًا في عام ٢٠١٩. وقد احتلت علي بابا وتينسنت المرتبة الأولى والثانية على التوالي.

ووفقًا للتقرير المنشور يوم ٢٤ أبريل، ارتفع البنك الرقمي من المركز الخامس إلى الثالث بعد تسجيل ما يقرب من ٦٣٢ براءة اختراع في عام ٢٠١٩، ٨٠٪ منها كانت مرتبطة بتكنولوجيات مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

فئات براءات اختراع بلوكتشين

ركزت براءات اختراع وي بنك على البنية التحتية لسلسلة اتحادات المصادر المفتوحة (٤٨٪)، والبرامج الوسيطة (٤٠٪)، والحلول الأخرى (١٢٪) المتعلقة بالخوارزميات، وحماية الخصوصية، والتكنولوجيا عبر السلاسل.

وبحسب التقرير، أظهرت براءات الاختراع التي قدمها وي بنك أن الصناعة المصرفية تزيد من قدراتها في مجال التكنولوجيا المالية، بدلًا من بناء حصن محمي حول البنى التحتية القائمة.

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وفي عام ٢٠١٩، أعلنت وي بنك عن استراتيجية جديدة مفتوحة المصدر للتكنولوجيا المالية تهدف إلى التعاون مع المطورين في جميع أنحاء العالم.

وهذا يشمل أداة تمكين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أو FATE‏، FISCO BCOS، وهو عبارة عن منصة سلسلة اتحادات تم إنشاؤها جنبًا إلى جنب مع فريق عمل FISCO مفتوح المصدر ومجموعة منصة البيانات الضخمة مفتوحة المصدر، WeDataSphere.

مشاريع مفتوحة المصدر قيد التنفيذ

في ١٦ أبريل، أفاد كوينتيليغراف أن وي بنك كان يستكشف دمج لغة العقد الذكية DAML لكتل ​​التحالف الخاص بها، FISCO BCO، وهي السلسلة التي ستدعم شبكة الخدمات الوطنية القائمة على بلوكتشين في الصين.

وقال البنك الرقمي أنه سيساعد على تقديم حلول بلوكتشين رائدة عبر التمويل وسلسلة التوريد والقطاعات الأخرى في جميع أنحاء العالم.