التعطل الغامض لبولونيكس يصيب المجتمع بالإحباط

تام شمس - السبت 25 أبريل 2020 12:57 صباحاً - شهدت بورصة العملات المشفرة، بولونيكس، فترة توقف غير مجدولة يوم ٢٤ أبريل قبل استئناف التداول لجميع الأزواج باستثناء غرين/بيتكوين.

وقد أعلنت بولونيكس في تغريدة أرسلتها أن على البورصة أن توقف نشاطها حدث بسبب مشكلة غير متوقعة. ومن المثير للاهتمام، أن البورصة تحذر المستخدمين من أنها لا تنوي استئناف تداول زوج غرين (GRIN)/بيتكوين، والذي يبدو أنه جذر العطل.

وقد استأنفت بولونيكس نشاطها قبل الدخول في وضع الصيانة مرة أخرى بعد حوالي ساعة. وبمجرد أن استأنفت التداول للأبد، جاء إعلانها كما يلي:

"تمت إعادة تمكين جميع الأسواق باستثناء غرين/بيتكوين للتداول الكامل. وكانت صيانتنا الأولية مرتبطة بصيانة غرين/بيتكوين في وقت سابق اليوم. وبعد ذلك، بدأنا نواجه مشكلات مع أحد مزودي الخدمة لدينا. وسنقدم تحديثات بمجرد حل كل شيء".

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المجتمع يُبدي ستياءه

سأل بعض مستخدمي تويتر بولونيكس عن كيفية سحب مقتنيات غرين الخاصة بهم من المنصة، مما يدل على ما يبدو على الخوف من تعرض محفظة غرين الخاصة بالبورصة للخطر. ومع ذلك، لا يبدو أن قيام مجرم إلكتروني بإفراغ محفظة غرين في البورصة أمرًا محتملًا إذا اعتبر المرء أن زوج تداول غرين/بيتكوين فقط قد تم تعليقه، بينما يستمر تداول غرين/تيثر كالمعتاد.

علاوة على ذلك، أعرب العديد من مستخدمي تويتر عن إحباطهم بسبب الصيانة غير المجدولة، حيث اقترح البعض أنها ضارة بطبيعتها. حيث علق أحد مستخدمي تويتر:

"هذا هو الحال دائمًا، فالصيانة تكون دائمًا في الوقت الذي تتحرك فيه بيتكوين، وتضيع بما يكفي لأن السوق كانت في انخفاض وأردت قطع صفقتي الطويلة. [لن] استخدم هذا الموقع مرة أخرى مطلقًا في التداول."