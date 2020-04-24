باينانس تشهد زيادة الموظفين بنسبة ٢٠٠٠٪ في أقل من ٣ سنوات

تام شمس - الجمعة 24 أبريل 2020 11:53 مساءً - تضم بورصة العملات الرئيسية، باينانس، أكثر من ١٠٠٠ موظف، مما يدل على نمو هائل للشركة منذ بداية عام ٢٠١٧.

"عندما بدأت باينانس لأول مرة في عام ٢٠١٧، كان هناك أقل من ٥٠ شخصًا"، قال يي هي المؤسس المشارك لباينانس لكوينتيليغراف يوم ٢٣ أبريل. "ولدينا أكثر من ١٠٠٠ موظف اليوم (حاليًا عند ١٠٠٢ وما زال العدد ففي زيادة؛ فنحن نرحب بالتعيينات الجديدة كل يوم تقريبًا)."

بدأت باينانس الانطلاق قبل أقل من ثلاث سنوات

أجرت باينانس عملية الطرح الأولي للعملة في يوليو ٢٠١٧، وحصلت على ١٥ مليون دولار من رأس المال. ثم افتُتحت البورصة بعد شهر واحد. وقال يي هي: "على الرغم من أن فريقنا خلال هذا الوقت لم يكن كبيرًا جدًا، فقد كنا بالفعل فريقًا دوليًا ولا مركزيًا، نتعاون عن بعد مع الفريق التنفيذي".

وقد أصبحت البورصة بسرعة واحدة من الخيارات المفضلة في سوق العملات المشفرة للتداول، حيث افتتحت ١,٥ مليار دولار من حيث الحجم بحلول يونيو من العام التالي.

البورصة تبحث عن عاملين جدد وسط تزايد أعداد البطالة

على مدى الأسابيع العديدة الماضية، أسفرت تدابير الوقاية من فيروس كورونا وتراجع السوق عن عدد كبير من حالات التسريح من العمل وصعوبات الشركة.

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وقال "لقد فقد الكثير من الموهوبين وظائفهم بسبب المناخ الحالي مع قيام عدد من الشركات بتسريح موظفيها".

"نعتقد أن هذه اللحظة هي أفضل وقت لتوظيف المواهب المتميزة. وفي هذا الربع، سنستمر في توظيف موظفين جدد وتشجيع الأشخاص على التقدم في باينانس."

وفيما يتعلق بالأهداف طويلة المدى، أوضح أن بيان مهمة الشركة لم يتغير. بالنظر إلى العملات المشفرة كطريقة لإطلاق إمكانات الأموال المحجوزة، ترغب باينانس في زيادة إمكانية الوصول المالي، مع تعزيز قابلية استخدام العملات المشفرة.

وفي عام ٢٠٢٠ فقط، أصدرت باينانس عددًا من المنتجات الجديدة، مثل تداول الخيارات، وتوسيع خط منتجاتها بشكل أكبر.