شركات العملات المشفرة تستعد بعد توقع البنك الدولي لحدوث هبوط بنسبة ٢٠٪ في التحويلات العالمية

تام شمس - الجمعة 24 أبريل 2020 11:53 مساءً - توقع البنك الدولي أن تتراجع صناعة التحويلات العالمية بنسبة ٢٠٪ وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة فيروس كورونا.

ومع وجود عدد كبير من شركات العملات المشفرة التي تستهدف قطاع التحويلات، قد تشمل الأخبار توقعات سيئة للعديد من شركات بلوكتشين التي تسعى إلى الحصول على موطئ قدم في صناعة المدفوعات عبر الحدود.

البنك الدولي يتوقع هبوطًا قياسيًا في التحويلات

في ٢٢ أبريل، نشر البنك الدولي تقريرًا توقع أن عام ٢٠٢٠ سيشهد "أكبر انخفاض حاد للتحويلات في التاريخ الحديث".

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الأجور وتراجع العمالة للعمال المهاجرين إلى انخفاض بنسبة ١٩,٧٪ في التحويلات الموجهة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي المجموع، يمثل هذا خسارة ٤٤٥ مليار دولار لملايين الأسر في الاقتصادات الناشئة.

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وقد صرح ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي قائلًا: "التحويلات مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للبلدان النامية"، مضيفًا: "تساعد التحويلات الأسر على شراء الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية".

"إن الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن كوفيد-١٩ يؤثر بشدة على القدرة على إرسال الأموال إلى الوطن ويجعل من الضروري تقصير الوقت اللازم للتعافي للاقتصادات المتقدمة."

ويشير التقرير إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​أصبحت أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أكد البنك الدولي أن التحويلات أصبحت "معلمًا هامًا لرصد تدفقات الموارد إلى البلدان النامية".

وقد وصلت الحوالات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​إلى رقم قياسي بلغ ٥٥٤ مليار دولار في عام ٢٠١٩.