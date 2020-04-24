استطلاع: نقص المعرفة يمنع التبني السائد للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 أبريل 2020 08:55 مساءً - أظهر استطلاع نشرته شركة باكسفول في سوق بيتكوين من نظير إلى نظير، أن الأمريكيين الذين لديهم معرفة عملية بالعملات المشفرة يعتقدون أن أكبر عائق أمام اعتماد العملات المشفرة السائد هو "نقص المعرفة" بين عامة السكان.
ويسعى الاستطلاع إلى استكشاف النظرة طويلة المدى للعملات المشفرة التي يمتلكها ٥٠٠ من الرجال والنساء في الولايات المتحدة مع فهم كفء لأصول العملات المشفرة.
هل فهم الجمهور هو أكبر عائق أمام اعتماد العملات المشفرة؟
أكد ما يقرب من ٥٤٪ من المجيبين أن المعرفة المحدودة بالعملات الرقمية بين عامة الناس هي أكبر عائق أمام الاستخدام الواسع لأصول العملات المشفرة.
حيث أجاب ٣٤٪ من المستجيبين بأن نقص الموارد مثل الوصول إلى اتصال بالإنترنت أو الكمبيوتر أو الهاتف الذكي هو أكبر تبني للخنق، بينما ١١٪ لم يذكروا عاملًا رئيسيًا كعائق في استخدام أصول العملات المشفرة.
ويبدو أن الاستطلاع يتناقض بشدة مع دراسة أخرى أجرتها باكسفول في توجهات جيل الألفية والجيل زد فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وقد نُشر هذا الاستطلاع السابق قبل نحو سبعة أشهر.
الأجيال الشابة لها رأي مختلف
وجدت دراسة سبتمبر ٢٠١٩ أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٢ مع بعض المعرفة بالعملات الافتراضية يعتقدون أن الافتقار إلى الفهم يشكل أقل عائق أمام التبني جنبًا إلى جنب مع التنظيم بنسبة ١٤٪ لكل منهما، بينما وجد أكثر من ٣٧٪ أن انعدام الثقة هو أعظم عقبة أمام العملات المشفرة.
ومع ذلك، وجد الاستطلاعان أن غالبية المستطلعين يعتقدون أن أصول العملات المشفرة تشكل بديلًا صالحًا للنظام المصرفي القديم.
كما وجد استطلاع باكسفول الجديد أيضًا أن ثلثي المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الولايات المتحدة هي الولاية القضائية المهيمنة التي تقود أسواق العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠، تليها المملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
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