سيكيوريتيز المدعومة من كوين بيز تطلق أداة امتثال للمعاملات المباشرة

أعلنت سيكيوريتيز، وهي منصة للأوراق المالية الرقمية تدعمها بورصة كوين بيز للعملات الرقمية، عن أداة جديدة تضمن امتثال معاملات السوق الثانوية للأوراق المالية الرقمية للوائح.

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ووفقًا لمدونة يوم ٢٢ أبريل، تبسّط سيكيوريتيز إنستانت أكسيس إنشاء معاملات متوافقة من نظير إلى نظير من قبل المستثمرين في الأوراق المالية الخاصة. ولضمان تلبية المعاملات للمتطلبات الضرورية، تستخدم سيكيوريتيز عقودًا ذكية على سلسلة بلوكتشين لإيثريوم.

ولبدء المعاملة، ينشئ المستثمرون بشكل خاص مؤشرًا على الاهتمام ببيع الأوراق المالية الرقمية الخاصة بهم باستخدام رابط ويب، والذي يمكن نشره ومشاركته عبر مختلف القنوات. ويفصّل منشور المدونة:

"بمجرد أن يقرر المصدر تمكين ميزة الوصول الفوري، يمكن لأي مشتري محتمل حاصل على موافقة اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال من المُسجل، ومسجل لدى المُصدِر، شراء التأمين الرقمي من المالك إذا كان المالك قد شارك رابط المعاملة معهم. ولا يُسمح إلا بالمعاملات التي تفي بمتطلبات اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال وتلتزم بأي قيود نقل مطبقة يفرضها المُصدر عبر بروتوكول DS."

وقد قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كارلوس دومينغو لبلومبرغ إن سيكيوريتيز تقدم حاليًا تداولًا فوريًا للأوراق المالية الخاصة المرتبطة بخمس شركات، بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري.