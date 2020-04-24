حجم تداول لوكال بيتكوينز في تشيلي يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وسط الأزمة الناجمة عن الوباء

تام شمس - الجمعة 24 أبريل 2020 05:58 مساءً - تُظهر بيانات لوكال بيتكوينز أن حجم التداول الأسبوعي بالعملة الورقية لشيلي قد وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

إذ تُظهر منصة بيانات سوق العملات المشفرة كوين دانس أن حجم لوكال بيتكوينز في تشيلي وصل إلى رقم قياسي جديد يزيد عن ٣٣٠ مليون بيزو تشيلي في الأسبوع المنتهي في ٤ أبريل.

حجم شيلي لوكال بيتكوينز بالبيزو الشيلى. المصدر: كوين دانس

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تتأثر أيضًا بانخفاض قيمة البيزو التشيلي. ووفقًا للبيانات من موقع الصرف الأجنبي XE، انخفضت العملة بأكثر من ٦,٤٥٪ مقابل الدولار في الشهرين الماضيين فقط - وفقدت ٢٧٪ خلال العام الماضي.

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وفقًا لموقع بيانات سوق العملات المشفرة كوين ليب، شهدت بورصة العملات المشفرة التشيلية كريبتوماركت أيضًا زيادة في حجم التداول بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. حيث نما حجم التداول اليومي بالدولار الأمريكي على المنصة بنسبة ٢٧٠٪ تقريبًا مقارنة بيوم ٣٠ مارس، ليصل إلى حوالي ٢٨١٠٠٠ دولار.

ويبدو أن السكان المحليين يتحولون إلى العملات المشفرة أثناء بحثهم عن أصل يمكنه حماية مدخراتهم من الاستهلاك.

وحسبما يشير انخفاض قيمة عملتها الورقية، تواجه شيلي حاليًا صعوبات اقتصادية كبيرة. حيث ذكرت بلومبرغ مؤخرًا أن مشاكل البلاد تتفاقم أكثر بسبب جائحة كوفيد-١٩ المستمر، الذي أجبر شيلي على إغلاقها من قبل كل من الشرطة وقوات الجيش. ومع ذلك، تذكر بلومبرغ أن الخطة تعمل على ما يبدو: