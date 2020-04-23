شرح التداول و الاستثمار و فتح حساب تداول اسلامي عبر منصة Oinvest

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منصة او وسيط Oinvest هو وسيط تداول عقود الفروقات يعرض التداول على فئات أصول متعددة مثل الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع و العملات المشفرة و البيتكوين على منصة التداول MetaTrader 4 لأنظمة متعددة عبر الحاسوب و الهواتف الذكية، لسهولة التداول و التداول الفوري الدائم. يقدم وسيط Oinvest أيضًا حسابات تداول إسلامية.
تم تأسيس Oinvest في عام 2018 وهو اسم مسجل لشركة Aronex Corporation Ltd. يقدم الوسيط تداول عقود الفروقات على مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الفوركس والأسهم الأمريكية والأسهم الأوروبية والأسهم الأسترالية والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة.
يمكن للمتداولين مع Oinvest القيام بذلك عبر منصة التداول MetaTrader 4 التي يوفرها الوسيط عبر متصفحات الويب او عبر تطبيق الحاسوب او تطبيق الهاتف الذكي اندرويد او أبل. لدى المستخدمين أيضًا خيار التداول عبر 3 أنواع من حسابات التداول، الحساب الفضي والذهبي والبلاتيني. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى حسابات التداول الإسلامية عبر المنصة التي توفر خيارات متعددة عالمية.
يقدم الوسيط مجموعة رائعة من الأدوات التعليمية والبحث للمتداولين مثل التعليم عبر مقاطع الفيديو التي سيحتاجها المتداول، والكتب الإلكترونية ، ودورات التداول ، والتقويم الاقتصادي والأرباح.
مميزات وسيط Oinvest :
- يقدم مجموعة واسعة من فئات الأصول القابلة للتداول.
- يتيح النسخة الأخيرة من ميتاتريدر 4.
- يوفر مواد تعليمية رائعة للمتداولين.
- طرق الإيداع و السحب متعددة، يجود: بطاقة الائتمان ، نيتيلر ، سكريل ، حوالة مصرفية.
- توجد العديد من الأصول القابلة للتداول مثل العملات والسلع والمؤشرات والأسهم و العملات المشفرة.
القوانين التنظيمية لوسيط Oinvest التي تحمي المستثمرين
وسيط Oinvest كما جاء في موقعنا رسمي بأنها تخضع للرقابة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (SFSA) من خلال اسم شركتها Aronex Corporation Ltd والشركة تمتلك رقم ترخيص وشهادة ترخيص. وبحسب بيان الوسيط ، فإنهم يوفرون سلامة الأموال من خلال، إبقاء أموال العملاء منفصلة عن أموال الشركة. و تستخدم التشفير لجميع المعاملات. و ايضا تستخدم برامج SSL المتقدمة لحماية المعلومات المرسلة والمستلمة.
تختلف تكاليف التداول مثل فروق الأسعار والتمويل تبعا للأداة التي يتم تداولها. وفقًا لموقع الويب الخاص بالوسيط ، يمكن أن يكون السبريد على EUR / USD منخفضًا بمقدار 2.2 نقطة في الحساب الفضي ، و 1.3 نقطة في الحساب الذهبي و 0.7 نقطة في الحساب البلاتيني. يمكن الاطلاع على نظرة مفصلة حول تكاليف التداول عب موقع Oinvest.
كيفية فتح حساب عبر منصة Oinvest
يقدم Oinvest عملية فتح حساب بسيطة جدا و لا تحتاج الى وقت كبير و هنا سنركز على فتح حساب بطريقة سهلة و سريعة. لبدأ فتح الحساب ما يجب على المستخدمون فعله ببساطة هو النقر “هنا” و يتبع الشروحات التالية.
التسجيل يكون في ثلاث خطوات بسيطة
- الأولى : املأ بياناتك الشخصية ومعلومات عن خبراتك
- الثانية : احصل على الموافقة بعد ان تسجل بياناتك سيتم التحقق من معلوماتك على الفور ويتم الموافقة على حسابك
- ثالثًا : يمكنك ان تبدأ التداول في العقود مقابل الفروقات، ما عليك سوى إيداع الأموال في حسابك واتخذ خطواتك الأولى في التداول في اصل تختاره.
دائما يمكنك طلب الدعم من الفريق في حال واجهتك اي مشاكل و يمكن ان يكون معك، مستشار في اي وقت، ايضا يمكنك ان تتعلم قبل ان تبدا التداول من المواد التعليمية التي يقدمها الوسيط، أيضا يوجد حساب للتدول التجريبي وليس حقيقي، حتى يمكنك ان تتعلم و تفهم الية التداول بأموال يمكنها لك الحساب التجريبي، بدون ان المغامرة بأموالك الحقيقية في حسابك الحقيقي.
افتح حسابك التجريبي الان.
الحساب الاسلامي عبر منصة OINVEST
الجميل أيضا في وسيط OINVEST انه يقدم امكانية التداول في الأسواق العالمية كمسلم دون الخوف في الوقوع في معاملات قد تكون محظورة حسب الشريعة الإسلامية، عبر حساب اسلامي، و يمكنك البدأ فيه عبر “رابط الحساب الاسلامي” مع اتباع هذه الخطوات للتسجيل.
لماذا الحساب الاسلامي :
عندما يقوم المتداولون بترك صفقاتهم مفتوحة لمدة تتجاوز يوماً واحداً عند تداول أزواج العملات الأجنبية في سوق الفوركس، يقوم الوسيط بغلق هذه الصفقات مع نهاية اليوم وفتحها مجدداً مع بداية اليوم التالي بشكل تلقائي، وهو ما يعرف بعملية التمديد أو “رول أوفر”. لينتج عن ذلك، احتساب فوائد ورسوم تتغير حسب أزواج العملات الموجودة في محفظة المتداول مع نهاية يوم التداول (الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك) وفرق سعر الفائدة بين العمليتين في زوج العملات المتداول والذي يطلق عليه “سواب”.
بالتالي فجميع الصفقات المفتوحة مع نهاية اليوم ينتج عنها رسوم وفوائد يتوجب دفعها أو إضافتها لحساب المتداوِل حسب زوج العملات المُتداوَل، وفي الشريعة الإسلامية تدخل هذه الفوائد المحصلة ضمن المعاملات المحرمة شرعا والتي يصطلح عليها عادة بالربا.
قبل ان تبدا التداول تعلم، و منصة OINVEST تقدم كل الادوات التعليمية لتنجح في تداولاتك و استثماراتك، لأن التداول و الاستثمار دائما يحظى بنسب عالية من الخطورة.
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