ما هو Binance DEX و Binance Chain شرح كامل

شركة Binance او المعروفة بمنصة بينانس، بورصة تداول الاصول المشفرة أطلقت منصة Binance DEX و هي منصة التداول الاولى التي تعتبر لامركزية بمميزات مختلفة و تستخدم على نطاق واسع، مما سمح للمستخدمين و المتداولين بالتحكم الكامل في أموالهم و تكون لهم استقلالية كاملة في كل القرارات على المنصة. الأموال يمكن تخزينها على محافظ المستخدمين. ايضا تم نقل رمز او عملة BNB من على شبكة بلوكشين Ethereum الى بلوكشين بينانس اي الان Binance لديها بلوكشين خاصة بها مثلها مثل بلوكشين Ethereum، تسى Binance Chain.

ما هي بلوكشين بينانس او Binance Chain

Binance هي واحدة من أكثر بورصات العملة المشهورة والأكبر من حيث حجم التداولات اليومي بحيث يصل الى 3 مليارات دولار يوميًا. تم إنشاء عملة BNB في عام 2017 كرمز او عملة مشفرة لمشروع Binance، و كانت العملة متأسسة على بلوكشين Ethereum باعتبارها رمز قياسي متوافق مع ERC-20. الان عملة Binance تم نقلها نهائيا الى بلوكشين Binance التي تسمى ايضا Binance Chain. ادى هذا الى جذب اهتمام المزيد من المستثمرين أكثر من ذي قبل.

ما هو BNB

BNB هو أحد الأصول القابلة للتداول ، ويبلغ إجمالي قيمة BNB في في سوق حتى كتابة الموضوع 4 بليون دولار ، سيتم حرق ما يقرب من 1600000 BNB بواسطة Binance لجعل العملات المتبقية أكثر قيمة في السوق. الان يمكن تداول BNB مقابل عملات الفيات او العملا المشفرة عبر منصة Binance المركزية و منصة التداول Binance DEX اللامركزية.

تتم إطلاق Binance DEX على سلسلة او بلوكشين Binance، سيتعين على المستخدمين استخدام BNB كرسوم للمعاملات، و التداول على المنصات.

لن يكون هناك تعدين في سلسلة Binance. تستخدم Binance сhain إجماع BFT و PoS (إثبات الملكية). هذا مشابه لبعض أنظمة blockchain الشائعة ، مثل EOS أو NEO.

في سلسلة Binance ، يمكنك:

إرسال واستقبال الأصول

عمل مشاريع رمز مميز خاص بك

حرق أو تجميد الرموز

إنشاء أزواج التداول على Binance DEX والأصول التجارية

والأهم من ذلك ، على أساس سلسلة Binance ، توجة بورصة بينانس اللامركزية Binance DEX.

ما هي منصات التداول أو البورصات اللامركزي DEX او Decentralized Exchange

منصات التداول أو البورصات اللامركزي DEX او Decentralized Exchange هو نوع جديد من منصات تبادل و تداول العملات المشفرة ، حيث يمتلك المتداولون مفاتيحهم الخاصة ويتحكمون في أموالهم بشكل حر، الايداع و السحب ايضا سكون لامركزيا بمعنى ان المنصة ليست لها سيرفر مركزي. هذا يحل مشكلة مثل حقيقة أن التبادلات المركزية تخزن المفاتيح الخاصة للمستخدمين في قواعدها البياناتية.

و المثل الشائع في اوساط المهوسين و المتداولون بالعملات المشفرة: ليست مفاتيحك الخاصة معك انت وحدك، اذن عملاتك المشفرة ليست ملك لك.

وكما قال، جون مكافي احد الداعمين للعملات المشفرة و البيتكوين صاحب شركة McAfee للحماية المعلوماتية.

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“عندما تعمل البورصات اللامركزية بشكل كامل ، فإنها ستشير إلى نهاية أي سيطرة محتملة من قبل الحكومات وستكون بداية أكبر ازدهار اقتصادي في تاريخ البشرية”.

ما هو Binance DEX

منصة التداول اللامركزية بينانس Binance DEX، يستند إلى بروتوكول P2P ويسمح للمستخدمين بتبادل أصول التشفير مباشرة بين بعضهم البعض. الميزة الرئيسية لـ Binance DEX هي نظام المطابقة. تم إنشاء Binance DEX على محرك بلوكشين قوي للغاية “Tendermint Core” الذي يوفر سرعة عالية في معالجة المعاملات و توثيقها ، والتي هي نفسها أيضًا للتبادلات المركزية.

من خلال تقنية Binance Chain الأساسية ، يمكن لـ Binance DEX التعامل مع حجم التداول نفسه الذي تتعامل معه منصة Binance في اليوم. مما يجعلها منصة قوية، سريعة، امنة و لامركزية.

كيف تعمل Binance DEX

الفرق هو أن البورصة المركزية تتطابق باستمرار مع الطلبات، وفي Binance DEX سيتم تنفيذ جميع الطلبات في نفس الوقت عند إضافتها إلى الكتلة. إذا لم يكتمل الطلب خلال 72 ساعة ، فسيتم إلغاؤه. إليك ما نشره Binance حول تفاصيل مطابقة الطلبات و تنفيذها (مختصرة):

سوف تتطابق الطلبات ذات أفضل سعر عرض مع طلب بأفضل سعر طلب، إذا تعذر تنفيذ الطلبات على سعر واحد بالكامل بالأوامر المعاكسة، بالنسبة للطلبات التي لها نفس السعر ، سيتم تحديد الطلبات من الكتل السابقة وتعبئتها أولاً.

إذا كان للأوامر نفس السعر وارتفعت الكتلة ، ولا يمكن تنفيذها بالكامل ، فسيتم تخصيص التنفيذ لكل طلب بما يتناسب مع الكمية الخاصة بهم.

نظرة عامة على Binance DEX و Binance Chain

على الرغم من حقيقة أن فكرة التبادلات و البورصات اللامركزي قد تم تنفيذها بالفعل ، وهناك بالفعل منصات للتداول مع دفتر أوامر لامركزي ، مثل Waves Platform ، على سبيل المثال ، يبدو Binance DEX كواحد من أول الحلول المعتمدة على نطاق واسع من بين التبادلات اللامركزية.

في الختام، إليك المزايا الرئيسية لـ Binance DEX:

المفاتيح الخاصة تحت سيطرة المستخدم.

دفتر الطلبات، لامركزي.

تنفيذ الأوامر حسب سعة البلوك.

يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه العوامل الثلاثة إلى الارتقاء بسوق العملات الرقمية إلى المستوى الجديد.

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