بينانس تطلق بلوكشين العقود الذكية Binance Smart Chain

أصدر عملاق بورصات العملات المشفرة في العالم Binance، وثيقة العمل البيضاء الخاصة بسلسلة عقود Binance الذكية الجديدة التي تعرف ب Binance Smart Chain واختصارا ب BSC التي ستعمل بالتوازي مع بلوكشين Binance الحالية. ستحتوي هذه السلسلة الجديدة على إمكانات العقود الذكية وستعمل بشكل مستقل عن بلوكشين بينانس الحالية.

العقود الذكية هي بروتوكولات برمجية حاسوبية تتيح التشغيل السلس للتطبيقات اللامركزية. في عالم التشفير ، تعد العقود الذكية هي بلوكشين الاثريوم لأنها كانت أول من دمج ذلك النوع من العقود مع البلوكشين.

على الرغم من أن فريق Binance لا يقول تمامًا أن سلسلته الذكية للعقود الجديدة لن تأخذ مكان إيثريوم ، إلا أن تفاصيل الوثيقةى البيضاء تشير إلى أن BSC ستحقق نتائج أفضل في بعض المجالات المهمة التي هي اوجه القصور في عقود الإيثريوم الذكية. ومع ذلك ، تؤكد Binance أنها تنوي الحصول على توافق كامل مع بلوكشين الاثريوم.

بينانس Binance تدخل عالم العقود الذكية

في الورقة البيضاء التي تم إصدارها رسميًا اليوم 17 أبريل 2020، تقول Binance أن هناك طلبًا كبيرًا لإضافة وظيفة العقد الذكي إلى بلوكشين Binance ، لكن الفريق كان مترددًا في إضافة طبقة عقد ذكية على السلسلة الحالية لأنها قد تباطئ التبادل و التداول اللامركزي وقد تتداخل مع التداول السلس عبر منصة Binance اللامركزية.

لتجنب ذلك ، أنشأ فريق Binance بلوكشين جديدة ستعمل بالتوازي مع بلوكشين Binance الحالية وبالتالي تدعم العقود الذكية مع الاحتفاظ بالأداء العالي للبلوكشين الأصلية في نفس الوقت.

يشير Binance إلى أن Binance Smart Contract عبارة عن سلسلة مستقلة وليست طبقة ثانية من البلوشكشن الاصل. وهذا يعني أن غالبية الميزات الأساسية والتجارية ل BSC تقع داخل السلسلة بحيث يمكن أن تعمل بشكل طبيعي حتى إذا تم إغلاق Binance Chain مؤقتًا.

على الرغم من أن BSC ستعمل بشكل مستقل ، إلا أن Binance Coin او BNB ستظل العملة الأصلية لكلتا المنصتين. سيتم تمكين ذلك من خلال الدعم عبر السلسلة بين Binance Chain و Binance Smart Chain الجديدة التي ستركز على نقل أصول التشفير بسهولة بين الاثنين.

بالإضافة إلى ذلك ، ستسمح سلسلة Binance Smart الجديدة لحاملي Binance Coin بحصة BNB وكسب المكافآت. وأشارت الوثيقة البيضاء إلى أنه سيتم مكافأة الـ 21 من الموثقين للمعاملات بعملة BNB ، مضيفًا أنه لن تكون هناك مكافآت تعدين مثل شبكات البيتكوين والإيثريوم.

Advertisements

هل Binance Smart Chain منافس لـ ethereum؟

تسلط الوثيقة البيضاء الصادر عن BSC الضوء على العديد من العوامل الرئيسية التي تشير إلى أن السلسلة الجديدة ستعمل بشكل أفضل مقارنة بالإيثريوم. على سبيل المثال ، يلاحظ الفريق أن السلسلة ستستخدم آلية إجماع Proof of Staked Authority، والتي هي في الأساس مزيج من آلية إثبات التفويض DPoS كما هو الحال في EOS وآلية إثبات السلطة.

ستكون آلية PoA او Proof-of-Staked Authority شهادة، أكثر صداقة للبيئة وتتطلب عددًا قليلاً من المشاركين لتأمين الشبكة ، على عكس آلية إثبات العمل PoW الخاصة بشبكة Ethereum.

علاوة على ذلك ، يلاحظ الفريق أن السلسلة الجديدة ستحظى بوقت حل اشكال البلوك أسرع وقدرة أكبر على استيعاب عدد التعاملات. هذا سيجعل Binance Smart Chain متفوقًا على Ethereum الذي يعاني حاليًا من مشكلات قابلية التوسع في الاختناقات التي أدت إلى الازدحام ورسوم المعاملات المرتفعة بجنون.

ومع ذلك ، تدعي Binance أنها لا تنوي منافسة الأثيريوم. تنص الوثيقة البيضاء على أن BSC ستكون متوافقة مع النظام البيئي للعقد الذكي Ethereum.

وهذا يعني أن التطبيقات اللامركزية على Ethereum ومكونات العقد الذكي الأخرى سيتم استخدامها عبر Ethereum و Binance Smart Chain دون الحاجة إلى الكثير من التغييرات.

على الرغم من أن Binance يتيح التوافق مع شبكة Ethereum ، إلا أنه قد يشكل منافسة جدية لـ Ethereum. علاوة على ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت المشاريع على blockchain ethereum ستنتقل إلى Binance Smart Chain. لكن وفي الوقت نفسه ، يبقى الإيثريوم غير مهزوم من حيث عدد dApps النشط والمستخدمين النشطين والأحجام المتداولة. أيضا فريق Ethereum يعمل الان على الانقال من PoW نحو PoS في مشروع Ethereum 2.0.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من بروتوكولات العقود الذكية الأخرى مثل Tron و EOS و TOMO و IOST و STEEM والتي تم وصفها بأنها “قاتلة Ethereum”. ومع ذلك ، سيطر Ethereum على هذا القطاع لأطول وقت.