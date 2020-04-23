محلل بلومبرغ "التنصيف ليس حدث"

تام شمس - الخميس 23 أبريل 2020 07:46 صباحاً -

وصف محلل بلومبرغ، مايك ماكجلون، متحدثًا إلى كوينتليغراف، أن تنصيف عملة بيتكوين بأنه "ليس حدث".

أجرت كوينتيليغراف مقابلة مع كبير استراتيجي السلع في بلومبرغ، مايك مكجلون لمعرفة المزيد عن اتجاه بيتكوين الصعودي. وأكد أن العمل الذي يقوم به لصالح أبحاث بلومبرغ هو موضوعي وخالي من أي تسويق:

"أنا باحث في بلومبرغ. كل التقارير موضوعية تمامًا. وهذا لا يعكس آراء بلومبرغ على الإطلاق. أنا موضوعي تمامًا في نظرتي إلى السوق. و لا أقدم نصيحة استثمارية أو أنصح بالتوصيات".

الحد الأقصى لبيتكوين

يتمتع مكجلون بعقود من الخبرة كتاجر سلع و هو معجب حقًا بقدرة بيتكوين:

"شهد سوق الأسهم أكبر تصحيح له منذ الكساد الكبير، بانخفاض ١٥ في المائة. أرى قدرة بيتكوين في التكيف في هذه العاصفة حتى الآن. و أهم من ذلك كله، أنه لم يتوقف أبدًا عن التداول، ولم يتعطل أبدًا، وليس هناك طرف ثالث يوجهه. أرى ذلك مثيرا للإعجاب بصفتي شخصًا يتداول في السلع. "

وأضاف أيضًا أن الإتجاه الصعودي حصري لبيتكوين:

"أنا لست متفائلًا في أي شيء آخر غير بيتكوين. أعتقد أن باقي السوق مجرد حفنة من خمسة آلاف متمني. " Advertisements

التنصيف للهواة

لا يعتقد مكجلون أن التنصيف القادم سيكون له أي تأثير على سعر بيتكوين:

"إنه ليس حدثًا. لا أراه حدث، إنه للهواة. منذ متى يهم المعروف في الأسواق؟ "

يلمح مكجلون إلى أحد المبادئ الرئيسية لنظرية الاقتصاد المالي - فرضية الأسواق الفعالة، والتي تشير إلى أن جميع المعلومات المعروفة مسعرة بالفعل.

مستويات المقاومة الرئيسية

بصفته محللًا في بلومبرغ ، لا يُسمح لـ مكجلون بمناقشة الأهداف السعرية. ومع ذلك، أشار إلى بعض مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية:

"لذا أعتقد أن المقاومة الرئيسية التي سينظر إليها الناس هي ١٠ آلاف دولار وهذا ممكن جدًا. سأشعر بخيبة أمل كبيرة إذا تم تداوله أقل بكثير من دعم ٥٠٠٠ دولار ".

يعتقد مكجلون أن جميع الأساسيات "إيجابية للغاية".

قد ينظر العديد من مجتمع العملات الرقمية إلى وجهات نظر مكجلون على أنها متناقضة. نحن على بعد أقل من ٢٠ يومًا من التنصيف، ولم نشهد حتى الآن أي تحركات كبيرة في الأسعار.