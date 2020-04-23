ارتفع الطلب على العملات المستقرة بنسبة ٨٠٠٪ في سنة

تام شمس - الخميس 23 أبريل 2020 05:49 صباحاً - ارتفع الطلب على العملات المستقرة بنسبة ٨٠٠٪ في الأشهر الـ ١٢ الماضية وفقًا لشركة معلومات السوق توكن انلاسيس.

ويعد هذا الارتفاع ليس مفاجئًا بالنظر إلى النمو العام و زيادة العملات المستقرة. تحتل القيمة السوقية لجميع العملات المستقرة المرتبة الثالثة في الحجم خلف بيتكوين وايثريوم و متقدمة على عملة ريبل.

خلال العام الماضي، تم نقل ٢٩٠ مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة البلوكتشين- في مارس وحده تم تحويل قيمة ٥٠،٩ مليار دولار مقابل ٦،٢ مليار دولار في أبريل ٢٠١٩.



المصدر: توكن انلاسيس

داي في مقدمة التمويل اللامركزي

على الرغم من نمو صناعة التمويل اللامركزي، فإن أكثر من نصف معاملات العملات المستقرة يتم تداولها في المنصات المركزية.

Advertisements





المصدر: توكن انلاسيس

من بين العملات المستقرة الثلاثة التي تم تحليلها هي تيثر و يو اس دي سي و داي. علما بأن داي هي إلى حد كبير لامركزية حيث أن أكثر من ٨٨٪ من نشاطات تداولها على منصات لامركزية وهذا لأن داي نفسها مبنية على بروتوكول التمويل اللامركزي (داي فاي). و من ناحية أخرى، نرى أن ٦٢٪ من تعاملات تيثر تتم في المنصات المركزية.

يعد توفر مجموعة متنوعة من العملات المستقرة مفيدًا للمستثمرين في سوق العملات المشفرة حيث توفر آلية لحماية ثرواتهم من تقلبات السوق. حيث يمكن للمستثمر تحويل عملاته المشفرة الى عملة مستقرة عند اللزوم. وبهذا لا يحتاج المستثمر إلى الخروج والعودة إلى منصة التداول والذي يمكن أن يتسبب في تكاليف إضافية.

مع وجود كل من العملات المستقرة و التمويل اللامركزي، مؤخرًا، قد يحفظ بعض التوازن المطلوب في الأسواق المركزية.