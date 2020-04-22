أزمة أسواق النفط تعطي املا كبيرا لأسواق العملات المشفرة

يوم الاثنين ، انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي القياسي لتسليم مايو إلى سعر سلبي غير مسبوق و يشكل أزمة أسواق النفط ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه لا يوجد مكان لتخزين النفط بعد ان أغرقت الأسواق بالذهب الأسود، حتى أصبح التجار في تلك العقود يدفعون لمن يشري تلك العقود.

كيف فاجأ ذلك، تجار النفط ذوي الخبرة قد يبدو لغزا كبيرا ، حيث كانت شركات الطاقة ومسؤولو ولاية تكساس يحذرون منذ أسابيع من أن سعة التخزين لن تستطيع تحمل قطرة إضافية.

أشار المعلقون بسرعة إلى أن نزول السعر الى ما دون الصفر يوم الاثنين في عقود النفط الاجلة الامريكية كان محدودًا بعقد مايو. بعد كل شيء ، كان العقود الآجل ليونيو لا تزال تتداول فوق 20 دولارًا للبرميل، وهو انعكاس أفضل للسعر الحقيقي للنفط. ولكن يوم الثلاثاء ، اتضح ان عقود النفط لشهر يونيو انخفضت بأكثر من 43 في المائة إلى أدنى مستوى في 21 عامًا عند 11.57 دولارًا للبرميل. و استقر عقد مايو عند 10.01 دولار.

أحد الدروس المستفادة من انهيار أسعار النفط هذا الأسبوع هو أن الأسواق لا تعمل بكفاءة عالية أثناء أزمة فيروس كورونا.

سعر النفط الان أصبح أقل بكثير مما كان عليه في بداية الأسبوع ، أو في أوائل أبريل عندما تم تداوله بالقرب من 30 دولارًا للبرميل.

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يمكن أن تكون نتيجة الهبوط السلبي كارثة على الاقتصاد، حيث تتلاقى عقود النفط الآجلة مع عمليات التسليم المادية التي تغذي الصناعات في العالم. باع تجار النفط كميات هائلة من العقود بعد ظهر يوم الاثنين، وقاموا بتصفية التسليم المادي المقرر في مايو.

هل أزمة النفط تعد نقطة قوة للبيتكوين

صباح يوم الثلاثاء ، قبل فترة طويلة من جرس افتتاح بورصة نيويورك، تبدو العقود الآجلة شديدة الكآبة ويتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر داو جونز 300 نقطة أخرى. و من أزمة عقود النفط التي وصلت الى تحت الصفر، ظهر العديد من الداعمين للبيتكوين يقولون و ينتقدون كل من كان يقول ان البيتكوين سيصبح بدون قيمة بينما أصبح النفط الان هو الذي لا قيمة له و ابدا لم يصل الى مستويات كارثية كما حدث مع النفط.

الان و حتى كتابة هذا المقال يتم تداول البيتكوين أعلى من 7100 دولار ، وهو ما يمثل مكاسب بنسبة 2% تقريبا خلال هذا اليوم. عكس العديد من الاصول الاقتصادية الأخرى. و خصوصا النفط الذي شكل أزمة غير مسبوقة في نفسية المستثمرين و المتداولين.

ببساطة ، يمكن أن يرتفع البيتكوين على المدى القصير وقد يخترق نطاق التداول الأخير على الجانب المرتفع. القبول فوق 7450 دولار سيفتح الباب لارتفاع أقوى إلى 8000 دولار.