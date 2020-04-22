كشف بنك صيني كبير النقاب عن أول ورقة بيضاء حول بلوكتشين البنوك في القطاع المصرفي

تام شمس - الأربعاء 22 أبريل 2020 02:53 صباحاً - أصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني آي سي بي سي ورقة بيضاء خاصة بتطبيقات تكنولوجيا بلوكتشين في التمويل. وبحسب سينا ​​فاينانس، تعد الورقة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي.

تحلل الوثيقة نقاط الضعف الحالية في القطاع المالي، وتقارن التوجه الصيني في تطوير بلوكتشين بتلك التي تحدث في الخارج. وأشار إلى أن التمويل هو المجال الأكثر شيوعًا لاستكشاف التطبيقات التي تعمل بنظام بلوكتشين:

“يوجد ٤٢٠ مزود لمعلومات وخدمات بلوكتشين مسجلين في الصين. منهم ٧٢ شركة تقدم خدمات مالية قائمة على بلوكتشين، و هذا تقريبا ١٧ في المائة من الإجمالي، يقدمون ١٢٠ نوعًا من الخدمات المالية".

المضي قدما كما هو مخطط له

منذ عام ٢٠١٦، أجرى آي سي بي سي، أكبر مقرض في العالم من حيث الأصول، اختبار دمج بلوكتشين مع البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الجيل الخامس.

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وفقًا للتقرير، أنشأ البنك بالفعل منصة بلوكتشين على مستوى مؤسسي وأطلق خدمات لتتبع المعاملات خلال الوباء. وقد تم دمج هذه الخدمات الآن في جمعية الصليب الأحمر لفرع قوانغشي الصيني واتحاد تشوهاى الخيري. كما سيتم تقديمه للجمعيات الخيرية الصينية الأخرى في المستقبل القريب.

يعتقد البنك أيضًا أن تقنية بلوكتشين يمكن أن تساعد في تحويل قطاعات مثل تمويل سلسلة التوريد وتمويل التجارة وإدارة الصناديق وإدارة الدفع وتسوية المدفوعات والأصول الرقمية.

كما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، اتخذ البنك المركزي الصيني بالفعل الريادة العالمية في اختبار التقنية الخاص به في أربع مدن.