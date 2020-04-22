يبدو أن ألعاب العملات المشفرة تزدهر خلال أزمة كورونا

تام شمس - الأربعاء 22 أبريل 2020 12:55 صباحاً - أعلنت شركة بلينج ومقرها الولايات المتحدة عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون منتجاتها منذ أن دخل معظم العالم في مراحل مختلفة من الإغلاق بسبب وباء الفيروس التاجي.

وفقًا للإحصاءات التي تمت مشاركتها حصريًا مع كوينتيلغرف ، ارتفعت إحصائيات مستخدمي بلينج بنسبة ٥٠٪ تقريبًا خلال شهر مارس. المنصة تصل إلى ٧٠٠٠٠ مستخدم يوميًا، وأكثر من ٤٠٠٠٠٠ مستخدم نشط شهريًا. علاوة على ذلك، اجتاز تطبيق بلينج الرائد، بيتكوين بلاست، مليون عملية تنزيل من متجر جوجل بلاي.



أزمة الفيروس التاجي، فرصة

وقالت إيمي وان، الرئيس التنفيذي لشركة بلينج ، لـكوينتيلغراف إنها تعزي هذه الإحصائيات بسبب أن الأفراد أصبحو عالقين في المنزل و بسبب الملل. لا يقتصر الأمر على وجود مستخدمين أكثر من ذي قبل فقط، ولكن أصبح الفرد يقضي المزيد من الوقت في التطبيقات. يقع معظم هؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة والفلبين وإندونيسيا والبرازيل

وقالت وان إن هذا الاتجاه يحدث للألعاب بشكل عام. تشهد معظم شركات الألعاب المزيد من التنزيلات وزيادة النشاط وسط متطلبات الحجر الصحي حول العالم.

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و أضافت:

"نعتقد أن هذه قد تكون فرصة للعديد من الأفراد الذين سمعوا من قبل عن بيتكوين لكنهم لم يجدو فرصة أبدًا لتعلم الكثير عنها لاستغلال هذا الوقت للتعلم وجمع بعض عملات بيتكوين. في حين تركز العديد من منصات التداول على بيع بيتكوين، فإن نموذج عملنا الفريد هو أننا نقدمها مجانًا من خلال اللعب".

وأضافت أن الوضع الحالي "نعمة ونقمة". نعم، ترى بلينج أن المزيد من المستخدمين يقضون المزيد من الوقت على تطبيقاتها. لكن عائدات إعلانات الشركة انخفضت أيضًا - نظرًا لأن بعض المعلنين يسحبون إنفاقهم الإعلاني بسبب عدم الثقة الاقتصادي.