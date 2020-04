السعر السلبي التاريخي في العقود الآجلة لخام غرب تكساس بالكاد يؤثر على سعر البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 21 أبريل 2020 03:52 صباحاً - كما ذكرت كوينتيليغرف في وقت سابق، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو ٢٠٢٠ لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ١٠٠٪ يوم الاثنين. حيث وصل السعر إلى سالب ٣٧،٣٦ دولار، وهي ظاهرة لم تحدث من قبل.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط. المصدر: تريدنجفيو

وانخفض عقد خام غرب تكساس في يونيو مع تاريخ انتهاء الصلاحية في ١٩ مايو أيضًا بنسبة ٢٠٪ تقريبًا إلى ٢٠،٤٣ دولارًا للبرميل وانخفض سهم خام باركليز اي باث اي تي ان إلى٣،٥٠ دولا

انخفض النفط إلى ٣،٥٠ دولار. المصدر: تريدنجفيو

قبل أقل من شهر، أنهت أوبك وروسيا حربهما النفطية بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار٩،٧ مليون برميل يوميًا في الأول من مايو، ولكن في هذه المرحلة تبخرت على الأرجح أي ثقة مستوحاة من الصفقة.يظهر الهبوط الشديد أن الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة هشة على الرغم من الانتعاش القوي الذي شهده مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز ٥٠٠ في الأسابيع الثلاثة الماضية. يسلط انهيار الأسعار في العقود الآجلة للنفط الضوء أيضًا على تأثير جائحة الفيروس التاجي على الطلب العالمي على النفط حيث توقف كل شيء من صناعة الطيران والشحن ومشاريع البناء بشكل أساسي.

ويتفاقم الوضع أكثر من قبل المنتجين في جميع أنحاء العالم الذين يستمرون في الضخ والمخاوف من أن التجار لديهم وصول محدود إلى التخزين لزيادة المعروض. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانتشار بين عقود مايو ويونيو ، ويشير بعض المحللين إلى أنه يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة هبوطية حيث يخشى المتداولون من عدم العثور على مكان لتسليم النفط الخام في المستقبل.

في حين أن انهيار اليوم في العقود الآجلة لخام غرب تكساس مثير للصدمة وغير مسبوق، يبقى عقد خام غرب تكساس و خام برنت أعلى من ٢٠ دولارًا. في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق التقليدية في المنطقة الحمراء يوم الاثنين ولكن بعد ساعات تحولت العقود الآجلة لمؤشر داو وستاندرد آند بورز ٥٠٠ بشكل إيجابي، حيث ارتفعت بنسبة ٠،٥٢٪ و ٠.٥٨٪ على التوالي.

الرسم البياني اليومي لزوجي بيتكوين و الدولار الرقمي. المصدر: تريدنجفيو

مع انهيار العقود الآجلة لخام غرب تكساس، أخذ سعر بيتكوين أيضًا بتصحيح ٤،٢٣٪ حيث في وقت كتابة المقالة فإن البيتكوين يتداول بسعر ٦٨٢٠ دولارًا. و مع بدء انخفاض أسعار النفط، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم البالغ ٧٢٠٠ دولار بعد فشله في التغلب على مقاومة ٧٢٧٧ دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بعد خسارة منطقة دعم ٧٠٠٠ دولار، انخفض السعر من خلال دعم أكثر أهمية عند ٦٨٥٠ دولارًا، ويقاتل المتداولون حاليًا للحفاظ على السعر فوق هذا المستوى. إن الانخفاض تحت منطقة التداول عالية الحجم عند ٦٨٥٠ دولار-٦٦٢٥ دولار يفتح الباب أمام السعر لإعادة زيارة ٦٣٠٠ دولار مجددا.

أدى انهيار أسعار النفط والاستقرار النسبي في سعر البيتكوين إلى تغريد بعض داعمين العملات المشفرة في تويتر

A Big Mac costs more than a barrel of oil. Now I have seen everything. pic.twitter.com/BbDnHqaEn1

Well, 2020 really is one for the record books. Never thought I'd see oil trade $2.5... I wonder if June WTI will suffer the similar fate too? Incredible, incredible times... meanwhile, everything else in the world is roughly unchanged. Bizarro is the new norm.